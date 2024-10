La sfortunata madre si trova bloccata all'aeroporto di Istanbul (immagine illustrativa). PantherMedia / Julija Petrovskaja

Una donna che vive in Francia ha trascorso le vacanze con la famiglia in Camerun. Al ritorno il suo aereo ha fatto scalo in Turchia. Il problema? Che avrebbe avuto bisogno di un visto di transito per proseguire il suo viaggio verso Montpellier. Bloccata a Istanbul dal 18 settembre con i suoi tre figli, ha lanciato un appello di aiuto.

blue News Valérie Passello

La storia di Christine Meyengue sembra del tutto surreale. La madre (38 anni) ha lanciato un appello di aiuto sui social network e France Bleu ha riportato la sua storia il 25 settembre.

Di nazionalità camerunense vive a Montpellier in Francia. I suoi tre figli, di 9, 14 e 19 anni, sono cittadini francesi.

Dopo una vacanza con la famiglia in Camerun, Christine ha acquistato i biglietti aerei dalla Ethiopian Airlines per tornare a casa. Lei e i suoi figli hanno dovuto fare uno scalo in Turchia prima di potersi imbarcare su un altro aereo diretto a Marsiglia.

Quello che la sfortunata non sa è che i viaggiatori che passano da Istanbul hanno bisogno di un visto di transito. E la Turchia non rilascia tali visti ai cittadini camerunesi.

Sul posto ha chiesto aiuto e ha cercato di spiegare la sua situazione, ma senza successo. I suoi due figli maggiori, che sono francesi, sono autorizzati a passare dall'altra parte dell'aeroporto per ritirare i bagagli della famiglia, ma lei è stata separata da loro.

«Possiamo parlare solo al telefono, spiega la 38enne. Io e mio figlio non abbiamo potuto lavarci né mangiare, quindi stiamo cercando di dormire dove possiamo», continua.

«Non sono una mendicante»

Mentre Christine cercava di trovare una via d'uscita alla sua spinosa situazione, ha notato che le persone con cui ha parlato hanno improvvisamente cambiato idea. Non aveva più bisogno di un visto per volare, ma doveva comprare quattro nuovi biglietti per sé e per i suoi figli.

Ma non può permetterselo: «Ho speso più di 3'000 euro per tornare in Francia. Tutto quello che avevo con me l'ho usato per pagare i biglietti, solo che non ho potuto prendere l'aereo a causa del problema del visto. (...) Dove troverò i soldi?».

Nel lungo video condiviso su Facebook la donna ha espresso la sua indignazione: «Non sono qui per chiedere asilo. Istanbul non era la mia destinazione. Voglio solo tornare a casa. Ma qui nessuno mi aiuta! Non sono abituata a fare questo, non sono una mendicante».

Solidarietà dalla Francia

Il coro di una chiesa di Montpellier si è mobilitato per aiutarla. «Sarebbe davvero bello creare un fondo per permetterle di tornare in Francia con i suoi figli», ha detto uno dei suoi amici nell'articolo di France Bleu, inorridito nel vedere lo «stato deplorevole» di Christine, costretta a sopportare questo calvario.

France 3 Régions ha riferito il 25 settembre che un gran numero di sostenitori in Francia le ha finalmente permesso di acquistare i biglietti aerei e che il loro incubo dovrebbe essere finito lo stesso giorno.

Ha ringraziato coloro che l'hanno aiutata e ha concluso: «Quando arriveremo a casa, ci faremo una bella doccia».

Contattata dal canale televisivo, l'ambasciata turca ha spiegato che «i cittadini africani devono richiedere un visto di transito presso un ufficio consolare turco prima di viaggiare».