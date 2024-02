Immagine illustrativa/foto d'archivio. KEYSTONE

Una parte del soffitto di una galleria stradale a Riddes (VS) è crollata ieri in serata. Non ci sono state vittime. La strada è stata chiusa in entrambe le direzioni, ma è stata predisposta una deviazione verso Verbier.

«Non è un soffitto in cemento che è caduto, in quanto si tratta di un tunnel scavato nella roccia», ha detto oggi un portavoce della polizia vallesana a Keystone-ATS, confermando informazioni in tal senso apparse sul sito blick.ch. Le cause del crollo non sono al momento note.

Il tunnel, che permette di raggiungere Verbier, è stato chiuso per una durata ancora ignota. È stata predisposta una deviazione, ma i veicoli pesanti non possono utilizzarla, ha precisato il portavoce.

ev, ats