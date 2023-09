Un uomo di 23 anni è morto questa mattina in un incidente stradale: il suo veicolo, fortemente danneggiato, è stato visto tra i cespugli da un'automobilista.

I soccorsi giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovane. Lo ha comunicato la polizia cantonale zurighese.

Secondo i primi accertamenti, l'uomo stava guidando in direzione di Buchs quando in una lunga curva a sinistra, l'auto – per motivi non ancora chiari – è uscita di strada andando a cozzare violentemente contro un albero e finendo in un bosco cinque metri al di sotto della strada, indica la nota.

Le cause e l'ora esatta dell'incidente sono ora oggetto di indagine da parte della polizia cantonale e della procura, viene precisato.

