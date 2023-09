I parenti delle vittime arrivano alla cerimonia a Ground Zero. Keystone

Con il rintocco delle campane e la lettura dei nomi delle circa 3000 vittime, l'America si è fermata per ricordare il 22esimo anniversario degli attacchi terroristici dell'11 settembre.

In attesa dell'intervento di Joe Biden, primo presidente a commemorare la tragedia in Alaska, in una base militare ad Anchorage, di ritorno dalla sua tappa in Vietnam dopo il G20, la sua vice Kamala Harris ha presenziato alla cerimonia a Ground Zero a New York, dove non sono previsti discorsi di figure politiche per lasciare il podio ai parenti delle vittime.

La first lady Jill deporrà una corona di fiori al Pentagono, uno dei bersagli degli attacchi, mentre il 'second gentleman' Douglas Emhoff parteciperà ad una commemorazione a Shanksville, Pennsylvania, dove precipitò uno degli aerei dirottati dai terroristi di Al-Qaida.

Ma cerimonie e tributi personali sono previsti in ogni angolo del Paese.

SDA