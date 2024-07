Deutet Biden hier den Rückzug an? Joe Biden hat in einer Rede Kamala Harris als mögliche Präsidentschaftskandidatin ins Spiel gebracht. Dass Biden Harris den Vortritt lassen wird, gilt aber als äusserst unwahrscheinlich. 17.07.2024

In un recente discorso davanti a una grande folla, Joe Biden ha parlato per la prima volta della sua vice, Kamala Harris, come possibile candidata alla presidenza degli Stati Uniti. È stata una sorpresa, che lascia pensare che l'81enne potrebbe davvero pensare al ritiro, anche se è comunque altamente improbabile.

«Non è solo un'ottima vicepresidente», ha detto Biden: «Potrebbe anche essere presidente».

Ma è altamente improbabile che il democratico si ritiri sul serio dalla corsa. Mostra di più

Nelle ultime settimane, Joe Biden ha ripetuto più volte di essere il candidato alla presidenza più qualificato e che non ci sono alternative a lui. Anche dopo la debacle nel dibattito in TV contro Donald Trump, l'81enne ha chiarito che un suo ritiro dalla corsa alla Casa Bianca è al momento fuori discussione.

Secondo gli esperti, però, i suoi numerosi lapsus e passi falsi hanno fatto sì che i repubblicani siano in netta ripresa. La «CNN» ha anche analizzato che numerosi «swing States» - decisivi per l'esito delle elezioni presidenziali statunitensi - propendono attualmente per Trump.

Biden ha dichiarato in un'intervista che si ritirerebbe solo se non avesse alcuna possibilità di vincere le elezioni. Durante un discorso al movimento per i diritti civili degli afroamericani a Las Vegas, ha ribadito ancora una volta: «I am all in».

Biden finora non aveva mai elogiato la sua vice

Tuttavia di recente, agli occhi di molti, per la prima volta il presidente USA avrebbe lasciato intendere che qualcun altro potrebbe diventare presidente.

Ha infatti elogiato la sua vicepresidente Kamala Harris (59 anni) e ha detto che anche lei potrebbe puntare alla Casa Bianca. «Non è solo una grande vicepresidente, potrebbe anche diventare presidente». E la folla di fronte a lui si è scatenata.

Biden ha poi lasciato cadere l'argomento. Anche se è considerato estremamente improbabile che lasci il posto alla Harris, l'81nne è stato finora molto riluttante a elogiare la sua vice, quindi - secondo gli osservatori - il fatto che ora l'abbia citata in più punti è a dir poco sorprendente e lascia da pensare...