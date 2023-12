Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov (foto d'archivio) Keystone

Né l'Ucraina né la Moldavia rispondono ai criteri per entrare nell'Ue: lo ha affermato oggi il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, citato dall'agenzia Ria Novosti.

L'ingresso dell'Ucraina e della Moldavia nella Ue – ha aggiunto Peskov citato dall'agenzia Interfax – potrà «destabilizzare» l'Unione europea, che ha deciso di avviare le procedure per la loro ammissione solo per motivi «politici».

La Ue – ha detto Peskov – già non sta attraversando i tempi migliori della sua storia, sia in termini di funzionamento dell'unione sia nell'economia. Perciò ovviamente è chiaro che questa (l'avvio della procedura per l'ammissione di Ucraina e Moldavia) è una decisione assolutamente politicizzata per il desiderio della Ue di dimostrare sostegno a questi due Paesi».

Il portavoce, citato da Interfax, ha aggiunto che «ovviamente questi nuovi membri possono destabilizzare la Ue» perché l'Unione ha sempre avuto «criteri severi per l'ingresso» e «al momento è ovvio che né l'Ucraina né la Moldavia rispondono a questi criteri».

SDA