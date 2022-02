James W. Davis: «Tutte le ex repubbliche sovietiche hanno motivo di essere nervose»

Il leader del Cremlino Vladimir Putin tiene il mondo sulle spine. Cosa sta facendo? Alexei Nikolsky/Pool Sputnik Kremlin/AP/dpa

Il mondo guarda con un certo stupore all'Europa sud-orientale, dove il conflitto in Ucraina sta raggiungendo ogni giorno nuovi livelli di escalation. Putin vuole annettere tutta l'Ucraina? Il politologo James W. Davis ci spiega la situazione.

Un'escalation del conflitto è effettivamente ancora evitabile ora che la Russia ha dichiarato indipendenti le regioni secessioniste di Donetsk e Lugansk?

Se ascoltiamo la retorica di Putin - intendo qui il suo discorso di lunedì e l'articolo che ha pubblicato in luglio - dobbiamo supporre che annetterà tutta l'Ucraina, o almeno molto più di Donetsk e Lugansk. Nega l'esistenza di un'identità ucraina separata, sostiene che lo Stato dell'Ucraina è un'entità artificiale e astorica, e diffonde il mito di un genocidio in corso della minoranza russa in Ucraina compiuto dai neonazisti.

La leadership ucraina sta cercando di reagire con prudenza. Cosa accadrebbe se Kiev si mobilitasse?

Putin sta naturalmente cercando un pretesto per un'invasione. Se gli ucraini si mobilitano, potrà dire che ha dovuto attaccare preventivamente. Ma se Kiev non si mobilita, Putin potrà invadere il paese più rapidamente. Il presidente Zelensky si trova in un dilemma...

Cosa significa il discorso di Putin per altre regioni come ad esempio la Transnistria (parte della Moldavia ndt.), che vuole anch'essa ottenere il riconoscimento?

Putin sembra distinguere tra le ex repubbliche dell'ex Unione Sovietica e gli ex alleati del Patto di Varsavia. Tutti i paesi che una volta facevano parte dell'URSS hanno motivo di essere nervosi. Ma la maggior parte di loro sono ora membri della NATO e l'articolo 5 (l'aggressione a un singolo Stato membro equivale all'aggressione di tutti gli Stati membri ndt.) quindi si applica. Solo alla conferenza sulla sicurezza di Monaco lo scorso fine settimana il vicepresidente degli Stati Uniti l'ha descritto come «sacrosanto».

Qual è la situazione negli Stati baltici e nei paesi vicini sul Mar Nero?

È importante che, oltre a riaffermare l'impegno per l'articolo 5, si aumenti la presenza di truppe, almeno con i partner della NATO. Ma si possono, naturalmente, anche aiutare quei paesi che non appartengono alla NATO condividendo informazioni di intelligence sui movimenti delle truppe russe e fornendo anche armi e munizioni, se utile.

L'esperto James W. Davis zVg James W. Davis è direttore dell'Istituto di Scienze Politiche (IPW-HSG) dell'Università di San Gallo e professore di Scienze Politiche con particolare attenzione alle relazioni internazionali. Le sue aree di ricerca includono la sicurezza internazionale, i metodi delle scienze politiche, la psicologia politica e le relazioni transatlantiche.

Cosa significano i passi fatti finora in termini di riarmo in Europa?

Molto probabilmente guarderemo indietro con nostalgia alla regola del 2% per i partner della NATO.

Alla luce dell'attuale escalation, è pensabile che la NATO faccia concessioni alla Russia?

Non mi è chiaro quali concessioni si possano fare. Prima che Putin invadesse la Georgia e poi la Crimea, non c'era una presenza permanente di truppe straniere della NATO negli ex territori dell'Unione Sovietica. E tutti sanno che l'adesione alla NATO è fuori questione per la Georgia e l'Ucraina. Ora chiede che l'Alleanza atlantica si ritiri alle formazioni della guerra fredda. Ma è lui che ha fatto avanzare le sue truppe. E ora che l'ha fatto, non si possono abbandonare gli impegni verso gli alleati.

Quale sarebbe un possibile scenario di de-escalation secondo lei?

Il meglio che possiamo sperare ora è un conflitto congelato. Una situazione simile alla Transnistria, all'Ossezia del Sud e all'Abcasia. Putin occuperebbe le cosiddette repubbliche indipendenti e minaccerebbe costantemente il resto dell'Ucraina, il che limiterebbe più o meno la libertà d'azione di Kiev.