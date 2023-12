Così la «donna in scialle rosso» è sopravvissuta all’attacco di Hamas

Israelisches Festival endete in Massaker Bei einem Musikfestival in Israel sind Hunderte einem Überfall der Hamas-Organisation zum Opfer gefallen. Bisher sind 260 Leichen bestätigt. Augenzeugen berichten von einem Massaker. 09.10.2023

È la donna in fuga con lo scialle rosso, le cui foto hanno fatto il giro del mondo dopo l'attacco di Hamas a un rave party. Vlada Patapow è sopravvissuta e ha raccontato lo svolgersi degli eventi in un'intervista.

Hai fretta? blue News riassume per te Dopo che Hamas ha attaccato un festival in Israele il 7 ottobre, le immagini di una donna in fuga che indossava uno scialle rosso hanno fatto il giro del mondo.

Adesso è noto il destino della 25enne nativa ucraina e madre di una piccola bambina.

Vlada Patapow è sopravvissuta al massacro e ha riferito quello che è successo in un'intervista. Mostra di più

Le sue foto hanno fatto il giro del mondo. Dopo che Hamas ha attaccato il festival Nova in Israele il 7 ottobre, un video circolato online mostrava una giovane donna che indossava uno scialle rosso in fuga dai terroristi nel deserto insieme a centinaia di altri partecipanti del rave spaventati.

Adesso il suo destino, sul quale si è speculato molto, è chiaro: Vlada Patapow, ecco il suo nome, è sopravvissuta al massacro in cui sono state uccise circa 340 persone e presi 40 ostaggi.

Il quotidiano britannico «Daily Mail» è riuscito a localizzare la 25enne diventata un simbolo dell’orrore. Nell'intervista, la nativa ucraina afferma di aver deciso spontaneamente di partecipare al rave party.

«La cosa divertente è che all'inizio non volevo andare al festival», dice Patapow, che lavora come wedding planner. «Mentre partivamo, ho avuto la sensazione che qualcosa non andasse».

Pensava che fosse strano organizzare un festival così vicino al confine con Gaza, dove spesso si vedono i razzi. «Ma credevo che per gli organizzatori tutto fosse sicuro, altrimenti non l'avrebbero ambientato lì», racconta la madre di una piccola bambina.

La fuga in macchina

Il giorno successivo, intorno alle 6.30, i festaioli sono stati improvvisamente trascinati dal rumore della festa alle sirene e schianti. «Ho sentito subito degli spari. Erano rumorosi e molto vicini», ricorda Patapow.

«I missili volavano sopra di noi. Un uomo ha chiesto l'evacuazione. Tutti sono corsi alle loro macchine». È partita con il partner Matan e la collega Mai, ma la via era bloccata ovunque.

All'inizio la gente pensava che si trattasse di uno dei normali attacchi missilistici provenienti da Gaza. Poi hanno visto un uomo in uniforme militare e inizialmente hanno pensato che fosse un soldato israeliano.

«Un giovane è sceso da un'altra macchina e il soldato gli ha sparato. È stato allora che abbiamo capito che si trattava di un attacco terroristico». Si sono abbassati per proteggersi, riferisce Patapov. In mezzo al caos, il suo compagno ha provato a fare inversione di marcia per trovare un'altra via d'uscita.

«C'erano macchine abbandonate ovunque e siamo riusciti a raggiungere un rifugio», dice. «Un agente di polizia ha gridato che avremmo dovuto andare a est se volevamo sopravvivere». Lungo la strada, terroristi in auto, motociclette e camion hanno sparato contro di loro. Mentre cercavano di attraversare i campi, sono rimasti bloccati in macchina e poi sono fuggiti a piedi per salvarsi la vita.

Il video mostra come ha incontrato il suo soccorritore

È stata poi separata dal suo compagno Matan, racconta la giovane donna al «Daily Mail». Lei e la collega sono corse verso un gruppo di alberi dove hanno pianto entrambe. «Non sapevamo cosa fare né dove andare». Patapow ha detto che poteva solo pensare a sua figlia: «Continuavo a vedere il suo viso e a ripetermi che qualcuno doveva sopravvivere per lei».

La scena seguente, quando entrambe hanno ricominciato a correre, è stata catturata nel famoso video: «Sono salita sull'auto del mio angelo, un uomo di nome Yosef Ben Avu, che si è fermato e ci ha chiesto di salire». Otto di loro erano «impilati uno sopra l'altro» nella piccola Kia Picanto. Ha chiamato Matan, anche lui portato via da un'auto.

«È ancora molto doloroso»

Patapow e i suoi amici sono fuggiti con orrore: lei e la collega Mai hanno raggiunto una base militare, il suo compagno Matan un'altra. Ancora oggi la giovane donna non riesce a capire perché il rave sia stato l’obiettivo di un simile attacco. «La gente ballava, era pacifico. E poi sono arrivati e hanno cominciato a uccidere, compresi alcuni dei miei amici. E per cosa?», chiede nell'intervista.

La giovane donna è ancora alle prese con le conseguenze degli eventi del 7 ottobre: «Non mi piace parlarne. È ancora molto doloroso», ammette. «Ogni mattina ringrazio Dio di essere ancora viva».

Ultimo, ma non meno importante, è tormentata dai sensi di colpa: «A volte mi sento male perché sono sopravvissuta». Pensa molto agli ostaggi di Gaza, che non dovrebbero essere dimenticati.