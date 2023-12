È impressionante quanto Putin tenga il pubblico a distanza

Putin tiene a distanza il suo pubblico Questo ricevimento parlare da sé: il presidente russo Vladimir Putin ha accolto lunedì al Cremlino gli ambasciatori di diversi Paesi. Immagine: EPA Quello che salta all'occhio immediatamente è la grande distanza: su un lato dell'enorme sala, gli ambasciatori stanno in fila ... Immagine: AP ... mentre Putin parla dall'altro lato della stanza. O non è affatto il sovrano del Cremlino? Immagine: EPA Sui social media si ipotizza che Putin fosse rappresentato da un sosia. Immagine: AP Putin tiene a distanza il suo pubblico Questo ricevimento parlare da sé: il presidente russo Vladimir Putin ha accolto lunedì al Cremlino gli ambasciatori di diversi Paesi. Immagine: EPA Quello che salta all'occhio immediatamente è la grande distanza: su un lato dell'enorme sala, gli ambasciatori stanno in fila ... Immagine: AP ... mentre Putin parla dall'altro lato della stanza. O non è affatto il sovrano del Cremlino? Immagine: EPA Sui social media si ipotizza che Putin fosse rappresentato da un sosia. Immagine: AP

Il Presidente russo Vladimir Putin ha ricevuto al Cremlino gli ambasciatori appena nominati e si è assicurato di mantenere una distanza considerevole. Ci sono molte speculazioni sulle ragioni di questa scelta.

Hai fretta? blue News riassume per te Il sovrano russo Vladimir Putin ha ricevuto lunedì al Cremlino una ventina di ambasciatori di nuova nomina. Fin qui nulla di insolito.

Tuttavia, le immagini dell'incontro sono diventate subito virali: perché Putin si tiene a molta distanza dai diplomatici.

Lo stesso capo del Cremlino ha addotto «motivi di salute», senza entrare nei dettagli.

Questo naturalmente alimenta le voci di corridoio. Su internet si dice che forse era un sosia di Putin. Mostra di più

È un'apparizione che riporta alla memoria alcune recenti immagini. È il lungo tavolo al quale Vladimir Putin si è seduto con ospiti come il cancelliere tedesco Olaf Scholz o quello francese Emmanuel Macron. Le foto dell'immenso mobile hanno fatto il giro del mondo lo scorso anno.

Il presidente russo Vladimir Putin ha ricevuto il cancelliere tedesco Olaf Scholz al Cremlino nell'estate del 2022. Anche in questo caso è evidente la distanza fra i due uomini. Bild: AP

Lunedì il presidente russo ha ricevuto al Cremlino oltre 20 ambasciatori di nuova nomina. E ancora una volta ha mantenuto le distanze. Le immagini mostrano come i rappresentanti dei Paesi si siano schierati da un lato della stanza e abbiano ascoltato Putin parlare dall'altro lato.

Secondo i media, Putin ha accennato alla questione della distanza. Purtroppo non è stato possibile avvicinarsi «per motivi di salute», ha detto il leader del Cremlino. «Spero che arriveranno tempi migliori, non solo in politica, ma anche nella sanità, e che saremo in grado di farlo».

Al termine del discorso di Putin, agli ambasciatori è stato chiesto di lasciare la sala. La stretta di mano non è stata minimamente presa in considerazione.

Era un sosia di Putin?

L'apparizione e le vaghe spiegazioni che ne sono scaturite stanno alimentando le speculazioni in Russia sulle reali ragioni della vistosa distanza. Viene costantemente avanzata l'ipotesi che a parlare non sia stato Putin in persona, ma un sosia.

Secondo il «Daily Mail», un utente del servizio di messaggistica Telegram ha spiegato questa ipotesi come segue: il vero motivo per cui il sosia si è tenuto a 20 metri di distanza dagli ambasciatori era che non potevano guardarlo in faccia. Diverse piccole protuberanze erano visibili sugli zigomi di «Putin», «e questo problema difficilmente può essere nascosto con il trucco», secondo l'ipotesi.

È proprio il caso di dirlo: le voci sul presunto sosia di Putin continuano ad emergere. Si parla di problemi cardiaci e persino della presunta morte del capo «originale» del Cremlino.

Di recente, queste voci hanno assunto proporzioni tali che il portavoce del Cremlino le ha pubblicamente smentite: «Assurde sciocchezze», ha detto il portavoce del governo Dmitry Peskov in ottobre. Putin stava bene.