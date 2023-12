Ecco chi sarebbero i possibili successori di Putin al Cremlino

Il presidente russo Vladimir Putin. KEYSTONE

Non è ancora del tutto chiaro se Vladimir Putin si candiderà per un altro mandato alle elezioni russe di marzo. I suoi possibili successori sono confidenti di lunga data del capo di Stato 71enne.

Hai fretta? blue News riassume per te A marzo si terranno le elezioni presidenziali in Russia.

Non è ancora del tutto chiaro se il presidente in carica Vladimir Putin si candiderà.

Se Putin decidesse di non ricandidarsi, diversi potenziali successori sarebbero già pronti, compreso il suo uomo ombra Dmitri Medvedev. Mostra di più

Vladimir Putin non è più l'uomo di una volta: è passato più di un decennio da quando il presidente russo ha tentato di dimostrare la sua forza con acrobazie pubbliche come abbracciare un orso polare o cavalcare a torso nudo attraverso le montagne. E la guerra in Ucraina ha ulteriormente offuscato l’immagine dell’uomo forte per cui si è sempre battuto.

Ciononostante si prevede che il capo del Cremlino si candiderà per un altro mandato alle elezioni presidenziali russe di marzo. Infatti lui stesso ha promosso un emendamento costituzionale che gli avrebbe permesso di servire altri due mandati di sei anni.

Ma a 71 anni, la morte o una malattia grave non sono un argomento così lontano per l’uomo che governa la Russia da 24 anni. Se Putin, per qualche motivo, non dovesse partecipare alle elezioni, non è chiaro chi potrebbe prendere il suo posto.

Niente elezioni primarie in Russia

Il sistema politico russo non prevede elezioni primarie come quelle degli Stati Uniti, dove gli elettori selezionano un candidato, mentre i partiti scelgono i propri candidati e poi li presentano agli elettori.

Il partito Russia Unita, fedele a Putin, potrebbe nominare un candidato, anche se non esiste un processo prestabilito per selezionarlo. Ufficialmente lo zar di Russia si è candidato come indipendente nel 2018, un precedente che aumenta l’incertezza sul suo successore.

Indipendentemente dal risultato, un successore arriverà quasi certamente dall’attuale sistema di potere, poiché nessuno dei candidati dei partiti più piccoli gode di un ampio riconoscimento o sostegno nel Paese.

Ecco una panoramica dei possibili candidati nel caso in cui il presidente russo in carica non si candidi alle elezioni.

Dmitri Medvedev: l'uomo ombra di Putin

Dmitri Medvedev ha un'esperienza unica, essendo diventato presidente nel 2008, quando il capo di Mosca non poteva candidarsi alla rielezione a causa dei limiti di mandato. Ciononostante, è rimasto il numero due dietro a Putin, che era diventato primo ministro e di fatto ha continuato a governare il Paese.

Dmitri Medvedev è stato presidente della Russia dal 2008 al 2012. KEYSTONE/AP Pool Sputnik

Il politico ha obbedientemente soddisfatto il desiderio di Putin di candidarsi per un altro mandato nel 2012 ed è rimasto primo ministro fino al 2020.

È stato in seguito nominato vicepresidente del Consiglio di sicurezza nazionale: una posizione creata di recente, che offre poche opportunità di visibilità ed è vista come un lucroso posto di pensionamento.

D'altra parte il suo profilo è salito alla ribalta lo scorso anno, quando ha abbandonato il suo consueto riserbo ed è diventato uno dei difensori più accesi della guerra contro l’Ucraina e ha denunciato aspramente l’Occidente.

Il che lo ha reso attraente agli occhi dei nazionalisti russi, ma potrebbe essere danneggiato dalle accuse di essere stato troppo accomodante nei confronti degli Stati Uniti durante la presidenza di Barack Obama come parte della US Reset Initiative. Ci sono anche delle rivelazioni su una presunta corruzione e uno stile di vita sontuoso.

Alexei Dyumin: salvagente e funzionario dei servizi segreti

In quanto governatore della regione di Tula, Alexei Dyumin non è particolarmente conosciuto tra la popolazione, ma è considerato da anni il possibile successore di Putin perché ha stretti legami con il presidente e ha, tra l'altro, ricoperto il ruolo di sua guardia del corpo.

Alexei Dyumin (a sinistra) una volta avrebbe protetto Vladimir Putin da un orso. KEYSTONE

L'uomo ha raggiunto una certa fama con la sua drammatica affermazione di aver salvato una volta il presidente russo da un orso.

Secondo la sua versione era con il capo del Cremlino in una casa in montagna quando ha sentito che un orso era alla porta: «L'orso ed io ci siamo guardati negli occhi – ha detto Dyumin –. Lui è indietreggiato un po' e io ho aperto la porta e ho sparato con l'intero caricatore della mia pistola».

Dyumin è stato capo delle forze speciali dell'intelligence militare durante l'annessione della Crimea da parte della Russia nel 2014, cosa che dal punto di vista russo gli ha conferito un'aura di coraggio e successo nel contesto ucraino, in contrasto con le crudeli lotte e sconfitte dell'attuale guerra.

Sergei Sobyanin: ha dato a Mosca un nuovo volto

Sergei Sobyanin, come sindaco di Mosca dal 2010, ha introdotto innovazioni significative: nella capitale russa ci sono nuove aree ricreative, zone pedonali, impianti sportivi e altri servizi. Gli autobus elettrici hanno sostituito i vecchi filobus, le nuove linee della ferrovia urbana hanno ridotto i famigerati ingorghi della città e i parchi, un tempo trascurati, sono stati ripuliti e migliorati.

Sergei Sobyanin (a destra) è attualmente il sindaco della città di Mosca. KEYSTONE

Sobyanin ha offeso i liberali di orientamento occidentale vietando le sfilate LGBTQ+ in città, ma la tolleranza per i diritti degli omosessuali non è la strada per costruire uno Stato in Russia. Sobyanin ha anche evitato la stravaganza e la politica divisiva del suo predecessore, Yuri Luzhkov.

Mikhail Mishustin: il primo ministro silenzioso

In qualità di primo ministro russo dal 2020, Mikhail Mishustin ha attirato relativamente poca attenzione, ma ha un vantaggio significativo: se Putin morisse prima delle elezioni o non fosse più in grado di svolgere le sue funzioni, Mishustin diventerebbe presidente ad interim.

Proprio come lo stesso capo del Cremlino è stato nominato presidente quando Boris Eltsin annunciò le sue dimissioni la notte di Capodanno del 1999. Putin ne approfittò per vincere le elezioni l’anno successivo.

Il primo ministro russo Mikhail Mishustin resta per lo più nell’ombra. KEYSTONE/AP/Dmitry Astakhov

Tuttavia, Mishustin non sembra avere questa ambizione. È un tecnocrate tranquillo, considerato estremamente competente nella sua precedente posizione di capo dell'autorità fiscale nazionale. Come primo ministro ha ottenuto un indice di gradimento fino al 70% per la supervisione delle autorità e dei ministeri.

Sebbene molti osservatori ritengano che sia stato colto di sorpresa dalla decisione di Putin di invadere l'Ucraina, ha continuato a svolgere i suoi compiti.

Nikolai Patrushev: il clone di Putin

I parallelismi tra Putin e Nikolai Patrushev sono sorprendenti. Sono nati a dieci mesi di distanza l'uno dall'altro in quella che allora era Leningrado, e Patrushev divenne capo del servizio di intelligence interno russo, l'FSB, la principale organizzazione succeduta al KGB, quando Putin divenne primo ministro.

Ora capo del Consiglio di Sicurezza Nazionale, a volte fa eco alle opinioni aggressive e all'ostilità del presidente russo verso l'Occidente.

Nikolai Patrushev una volta lavorava come capo del servizio di intelligence interno russo FSB. KEYSTONE

Anche se Patrushev inizialmente, pochi giorni prima dell'invasione russa dell'Ucraina, si è rifiutato di riconoscere l'indipendenza delle regioni separatiste di Donetsk e Luhansk, in seguito è diventato un forte sostenitore della guerra.

Per giustificare il suo cambio d'opinione, ha affermato che la Russia doveva spazzare via i presunti «neo-nazisti» dalla sua porta e che l’Ucraina, con il suo orientamento occidentale, rappresentava una chiara minaccia alla sicurezza.

Ha denunciato anche la presunta infiltrazione delle idee occidentali e neoliberiste in Russia e ha difeso la preservazione delle tradizioni russe, proprio come Putin.