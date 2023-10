Attraverso i social media, Hamas ha condiviso ad esempio un video che mostra il rapimento della studentessa Noa Argamani. La frase in arabo dice: «I nostri ragazzi hanno fatto il loro dovere». AP Photo

Hamas ha usato a lungo Facebook, X e simili come ulteriore teatro della guerra a Israele. Gli esperti temono che i parenti delle vittime subiscano traumi e che gli atti violenti vengano imitati. Inoltre, criticano duramente le piattaforme social. Ma la questione non è così facile da risolvere.

Hai fretta? blue News riassume per te Nella guerra contro Israele, Hamas ha scelto Internet come ulteriore teatro di guerra.

Con i video violenti, non solo espone le sue vittime e deride le loro famiglie, ma instaura anche un clima di paura e terrore.

Secondo gli esperti, piattaforme come Facebook e X non hanno finora intrapreso azioni coerenti. Ma la situazione è complicata. Mostra di più

Quando anche gli studiosi di estremismo rimangono senza parole, sembra che sia stata raggiunta una nuova dimensione di violenza. «Per quanto ne so, non era mai successo prima in questa forma», ha dichiarato Julia Ebner dell'Istituto per il Dialogo Strategico di Londra alla rivista tedesca «Spiegel» a proposito del terrore che Hamas diffonde nei social media.

Ad esempio, la sorte di Braha Levinson ha suscitato sconcerto in tutto il mondo. La nonna di nove nipoti è una delle innumerevoli vittime civili degli attacchi di Hamas contro Israele. Particolarmente scioccante è il fatto che i combattenti abbiano filmato la donna morente con il suo cellulare e abbiano poi pubblicato il video sul suo account Facebook.

«Alle sette del mattino ho visto l'incubo della mia vita», ha scritto su Facebook Mor Bayder, una delle nipoti di Levinson, dopo aver visto il video. «Un terrorista è entrato in casa sua, l'ha uccisa, le ha preso il telefono, ha filmato l'orrore e l'ha pubblicato sulla sua bacheca di Facebook».

In un'intervista alla CNN, un altro nipote di Levinson, Yoav Shimoni, ha dichiarato: «Le scene del video continuano a scorrere nella mia testa».

Hamas invia messaggi ai parenti delle vittime

Gli attacchi terroristici trasmessi in live-streaming non sono di per sé una novità, sia che si tratti dell'attacco di Christchurch nel 2019 o delle milizie di estrema destra nel sud degli Stati Uniti. Tuttavia, il fatto che le vittime vengano filmate con il proprio cellulare mentre esalano l'ultimo respiro e vengano esposte sui propri profili social rappresenta «una nuova dimensione», secondo Ebner.

La storia di Shani Louk ha generato titoli altrettanto scioccanti. Video online diffusi da Hamas documentano il rapimento e il maltrattamento della 22enne e mostrano il suo corpo esanime e sanguinante sul pianale di un camion.

Anche il fidanzato di Louk, Orión Hernández Radoux, sarebbe tenuto in ostaggio da Hamas. E non è tutto: secondo il tabloid britannico «The Sun», attraverso il cellulare di Hernández Radoux i membri di Hamas hanno inviato messaggi dispregiativi in arabo ai parenti delle vittime, come «Ti sputo addosso» e «Che Dio ti maledica».

Orly Louk è la zia di Shani Louk, 22 anni. Qui con una foto della nipote scattata con il cellulare. David Pichler/TNN/dpa

L'esperto teme un «effetto enorme»

Ciò che è particolarmente perfido nelle azioni di Hamas è che, a quanto pare, si è deliberatamente dotato di GoPro per registrazioni ancora più drastiche. I casi finora descritti sono tutt'altro che isolati. La derisione e l'esibizione delle vittime sembrano far parte di una strategia.

«Hamas usa la rete per massimizzare l'effetto del suo terrore», spiega la studiosa di comunicazione Anat Ben-David in un'intervista a Der Spiegel. E aggiunge: «La maggior parte delle piattaforme tecnologiche non reagisce adeguatamente».

La fine della spirale di violenza nei social media non sembra ancora in vista. Se i video delle esecuzioni venissero condivisi, si raggiungerebbe un nuovo livello di escalation.

Questo potrebbe avere «un effetto enorme» a livello psicologico, teme Julia Ebner. I simpatizzanti potrebbero essere motivati a effettuare registrazioni simili. Per Hamas, tuttavia, la guerra sui social ha un'altra conseguenza. Secondo Ebner, oltre alle vittime stesse, «le loro famiglie e persino l'intero pubblico sono terrorizzati».

X, Facebook e simili reagiscono troppo lentamente?

Tutto ciò rende ancora più importante il ruolo dei social media. Hamas ama particolarmente utilizzare Telegram e X (ex Twitter). Le piattaforme non sono sufficientemente preparate per contenuti disumani e video violenti, ha criticato Ebner in un'intervista a Der Spiegel. Sono ancora troppo lente nel bloccare i contenuti di Hamas.

Inoltre, a differenza di Twitter o Facebook, gli utenti di servizi di messaggistica come WhatsApp e Telegram operano in privato. È difficile dire come queste reti favoriscano la diffusione di contenuti estremisti. «Quando si parla di disinformazione, WhatsApp mi preoccupa di più», lancia l'allarme Anat Ben-David.

I live stream sfidano i social media

E come rispondono alle accuse le tanto criticate aziende tecnologiche? Secondo un comunicato, Meta ha istituito un team di crisi che ha già cancellato quasi 800.000 contenuti solo nei primi tre giorni. Le minacce di Hamas di condividere video più violenti sono prese «molto seriamente» dall'azienda.

La procedura è analoga su X, dove decine di migliaia di post sono stati cancellati o segnalati. Inoltre, la piattaforma ha disattivato centinaia di account attribuiti a membri di Hamas.

Nonostante tutte le critiche mosse ai giganti tecnologici, tuttavia, bisogna considerare che monitorare i contenuti problematici è estremamente difficile. Questo è particolarmente vero quando i video violenti non sono diffusi da account noti per questi comportamenti, ma dai profili delle stesse vittime.

I video in diretta sono ancora più impegnativi. Naturalmente, è necessario un certo tempo di reazione. E anche se i video vengono rimossi rapidamente, è possibile che le copie siano già in circolazione.