Ecco cosa procede bene per Putin nella guerra... e cosa no

Una scena di distruzione generale a seguito di un attacco missilistico russo nella regione di Dnipro in Ucraina, l'8 gennaio 2024. KEYSTONE/EPA/Dnipropetrovsk Regional State Administration

A un primo sguardo il nuovo anno di guerra in Ucraina inizia in modo promettente per Vladimir Putin. Prima delle elezioni di marzo, il leader del Cremlino vuole gettare le basi per il successo. Ma questo funziona solo in misura limitata.

Hai fretta? blue News riassume per te Rispetto alla scorsa estate, l'artiglieria russa spara il doppio delle munizioni con 10.000 proiettili al giorno. Al contrario, Kiev ha a disposizione solo 2.000 proiettili invece di 7.000.

Per quanto riguarda il budget militare, il divario tra l'Ucraina e la Russia continuerà ad ampliarsi nel 2024.

Le nuove armi provenienti dalla Corea del Nord, dall’Iran e dalla produzione interna avvantaggiano l’esercito russo su quello ucraino.

D'altra parte, la Germania ha acquistato granate d'artiglieria in Francia e fa pressione sull’UE per un nuovo pacchetto di aiuti. E Parigi vuole consegnare tempestivamente 85 missili da crociera Scal a Kiev.

A causa dei partigiani 35.000 guardie nazionali si trasferiscono nei territori occupati in Ucraina. E aumentano gli atti di sabotaggio interno in Russia.

Nessun aiuto alla campagna elettorale di Vladimir Putin dal fronte, dove l’esercito russo non può assolutamente eliminare la testa di ponte del Dnipro a Krynky.

E anche ad Avdiivka gli uomini di Mosca stanno facendo pochi progressi, proprio come a Kupyansk. Mostra di più

Secondo Vladimir Putin è tutto in ordine nel mondo. Anche se nel 2023 Mosca ha ricevuto il 24% in meno di tasse dalle vendite di petrolio e gas, stando a Bloomberg ha comunque incassato 99,3 miliardi di rubli, pari a 941 milioni di franchi.

Le sanzioni danneggiano l’economia russa, ma il Cremlino è sulla buona strada: mentre il presidente russo disporrà di un budget militare di circa 120 miliardi di dollari nel 2024, secondo il «Wall Street Journal», il suo omonimo ucraino ha a disposizione circa solo un terzo dei fondi.

La Russia ha la meglio sul suo nemico in termini di persone e materiali. Mentre l’esercito russo spara il doppio dei proiettili di artiglieria rispetto all’estate, la parte avversaria usa solo 2.000 proiettili al giorno invece di 7.000. Inoltre gli alleati del capo del Cremlino continuano ad armare i suoi soldati.

Nel frattempo la Corea del Nord ha anche dotato Mosca di missili balistici: Pyongyang usa l’Ucraina come «luogo di prova», scrive «Reuters». E stando a Sky News l’Iran ha sviluppato il nuovo drone Shahed-107, che avrà una gittata di 1.500 chilometri e potrà anche trasportare missili aria-aria, e sarebbe già stato offerto al Cremlino. Il nuovo Shahed-238 con motore a reazione è invece già in uso.

Evidence Russia Is Now Using Jet Shahed Kamikaze Drones Emerges



Iranian-designed, jet-powered Shahed-238 drones used by Russia would be much faster and harder to shoot down than the prop-powered Shahed-136.



Story:https://t.co/C4pagGcvPE — Tyler Rogoway (@Aviation_Intel) January 9, 2024

La Guardia Nazionale a caccia di partigiani

Anche l'industria nazionale dà i suoi frutti: la società di difesa Rostec ha annunciato la consegna di una nuova bomba a grappolo planante. Secondo quanto riferito, il PBK-500U SPBE-K Drel trasporta 15 bombe e prende di mira i suoi obiettivi utilizzando un sistema combinato di radar e infrarossi. La nuova bomba planante FAB-1500-M54 si sta dimostrando valida anche sul campo di battaglia.

The first photo of Russian FAB-1500M54 bomb fitted with a Universal Gliding and Correction Module (basically, satellite guidance and pop-out wings, weighing 1,500 kilograms) pic.twitter.com/F0mqIKz15p — Clash Report (@clashreport) January 11, 2024

Secondo le informazioni ufficiali russe, in Ucraina combattono 462.000 militari russi. Le forze armate sono rinforzate con 35.000 uomini della Guardia Nazionale: la Rosgvardiya dovrebbe dare la caccia ai partigiani nei territori occupati, scrive il «Kyiv Post». Tutto sembra essere pronto per le imminenti elezioni presidenziali di marzo, che la propaganda russa elogia così:

New cringe-worthy Putin election advert including a man from Odesa who is voting for Putin. pic.twitter.com/XDEmBNHjaj — BroSINT 69™ (@osint_69) January 10, 2024

Lo zar russo potrebbe cantare vittoria troppo presto però. Anche se manca il nuovo pacchetto di aiuti all’Ucraina, Washington sostiene il piano di confisca dei beni russi all’estero per conto di Kiev. Bloomberg rende noto che ci sono 300 miliardi di dollari inattivi nei Paesi del G7 che potrebbero andare a beneficio della ricostruzione.

Sabotaggio: problemi sul fronte interno

Inoltre il 71enne di San Pietroburgo non dovrebbe sottovalutare gli europei, che, nonostante non riescano a tenere il passo con gli Stati Uniti in termini di capacità militari, sono volenterosi. Ad esempio la Germania ha acquistato munizioni per l’Ucraina da un’anonima società francese, 68.000 granate da 155 millimetri al costo di ben 284 milioni di franchi.

Il primo ministro ungherese Viktor Orban – qui a Parigi il 5 gennaio – continua a impedire all’UE di approvare gli aiuti per 50 miliardi di euro a favore dell’Ucraina. AP

In seguito al vertice dell’UE a Bruxelles l’8 gennaio, il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha rimproverato i suoi colleghi per aver affermato che il loro sostegno all’Ucraina era «troppo poco» e dovrebbero «intensificare gli sforzi». Parigi ha prontamente annunciato l’11 gennaio che avrebbe fornito a Kiev ulteriori missili da crociera Scalp, sembrerebbe per un totale di 85. Nella prima tranche ne sono stati consegnati 50 in tutto.

In 2023, russia was on fire more than twice as in 2022



This year, @molfar_agency documented 939 fires; in 2022, there were only 416.



The most often factories (almost 38%), warehouses (38%), and shopping malls (12.6%) were burned.https://t.co/Ed7nEnJu9S pic.twitter.com/Itnotp80Oh — Molfar (@molfar_agency) January 9, 2024

Anche dal fronte interno arrivano cattive notizie per Putin. A volte i danni sono piccoli, come quando un drone ha incendiato un carro armato a Oryol il 9 gennaio, a 350 chilometri a sud-ovest di Mosca. A volte i danni sono maggiori, come quando un'intera fabbrica a Obukhovo, nella regione di Mosca, è andata in fiamme l'11 gennaio. Si tratta di chiari atti di sabotaggio.

Krynky: i russi non possono eliminare la testa di ponte

E da ultimo, ma non meno importante, non c’è speranza di un successo militare nemmeno sul terreno di guerra stesso. Al fronte che inizia sulla riva sinistra orientale del Dnipro, l'esercito russo non è assolutamente in grado di spezzare la testa di ponte nemica a Krynky.

La situazione sul Dnipro. X/Chuck Pfarrer

Onda dopo onda vengono inviate contro la posizione. La situazione è «estremamente difficile» a causa della logistica «complessa», dell'inferiorità numerica e del tempo, dice la portavoce dell'esercito Natalia Humenyuk. «Ma è possibile mantenere la posizione ed espandere ulteriormente la testa di ponte, anche se il nemico rinnova i suoi attacchi».

The situation in Krynky is still the same. The small Ukrainian detachment is holding ground while Russian waves are getting repelled. This one Russian tank gets completely obliterated by a FPV drone.



Source: https://t.co/0Y4CtBpb8J#Ukraine #Kherson #Krynky pic.twitter.com/IT1C8FAVal — (((Tendar))) (@Tendar) January 8, 2024

I soldati di Volodymyr Zelensky respingono gli attacchi con il supporto dell'artiglieria dell'altra sponda e soprattutto con i droni: un video mostra come i Magyar Birds distruggono vari veicoli militari nemici. Sul canale Telegram Rybar però i russi lamentano che la difesa aerea non funziona e che il loro stesso supporto di artiglieria reagisce troppo lentamente. E viene trascurata anche la difesa elettronica.

Today, the Russians made another attempt to attack Krynky, Kherson region. (various sources claim that a total of 5 Russian tanks and several BTRs were destroyed/damaged) The video shows the detonation of one of the attacking Russian tanks.https://t.co/RrIPDISino



P.S: For some… pic.twitter.com/JJyYNVE8Tr — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) January 8, 2024

Avdiivka: nessuna presa della città

Il presidente russo avrebbe ordinato la presa della città di Avdiivka prima delle elezioni presidenziali. Una prova dell’enorme indifferenza verso le perdite russe. Più recentemente 1.000 soldati sarebbero rimasti feriti o uccisi e 70 veicoli sarebbero rimasti bloccati in questa sezione del fronte nel giro di due giorni.

[ENG] Near Avdiivka, with a few drones, Ukrainians killed 1000 russians and destroyed 70 vehicles in two days! pic.twitter.com/rXq8sJGZjB — PS01 (@PStyle0ne1) January 10, 2024

Dopo tre mesi di battaglia per Avdiivka, l'esercito russo non ha fatto alcun progresso sulla tenaglia meridionale, si stupisce l'esperto militare finlandese Emil Kastehelmi. Nella tenaglia settentrionale, le forze di Mosca hanno superato il terrapieno ferroviario, ma stanno facendo pochi ulteriori passi avanti verso ovest.

La situazione a Avdiivka. DeepStateMap

Nonostante l’insuccesso, liquidare la battaglia per la città ucraina come persa per Mosca non è la soluzione. Perlomeno stando al blogger militare filorusso Rudenko, che è rimasto sconvolto da un articolo sul «Bild» in cui si scriveva che l’offensiva di Putin starebbe fallendo.

Rudenko spiega le perdite russe sostenendo che lo scopo della battaglia non fosse quello di conquistare la città, ma di logorare il nemico.

Kupyansk: rapporto di perdita di 7 a 1?

Il fatto che Kupyansk diventi un obiettivo russo quest'inverno non se lo aspetta solo l'Institute for the Study of War, ma anche le forze armate ucraine, che difendono dal profondo la città sul fiume Oskil: il villaggio di Synkivka, a nord, è il cuscinetto che attutisce gli attacchi russi.

La situazione di Kupyansk. DeepStateMap

Secondo un commentatore russo, il rapporto delle vittime nella zona è di sette a uno contro i loro connazionali, ma - nonostante le forti posizioni ucraine - anche qui onda dopo onda vengono sconfitte contro i difensori.

Kill ratio 7 to 1 per Russian sources‼️



Russians attacked Sinkivka in small infantry groups this time



Without a single armored vehicle, the Moscow boys tried to storm a house on the northern outskirts of the city.



On the screenshots, you can see russian comments on this video.… pic.twitter.com/T0IIpdO8CH — PS01 (@PStyle0ne1) January 10, 2024

In questi due video si può vedere la prospettiva in prima persona di cosa succede in Ucraina: nel primo un soldato russo fugge dalle bombe a grappolo ucraine, nel secondo un ucraino combatte contro il nemico in trincea.

Russian assault group in Kharkiv direction was being transported on tanks, and got hit by cluster munitions. After dismounting, chaos ensued as the group dispersed, some got wounded, and no one could understand where they were.



Successful stop of a Russian attack before it… pic.twitter.com/uHTPy8ueVq — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) January 11, 2024