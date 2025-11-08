  1. Clienti privati
Francia Macron: «I gioielli rubati torneranno al Louvre»

SDA

8.11.2025 - 21:55

Il presidente francese Emmanuel Macron. (Foto archivio)
Il presidente francese Emmanuel Macron. (Foto archivio)
Keystone

I gioielli rubati al Louvre durante la rapina di ottobre saranno ritrovati e restituiti al museo. Lo ha dichiarato oggi il presidente francese Emmanuel Macron in un'intervista all'emittente messicana Televisa.

Keystone-SDA

08.11.2025, 21:55

08.11.2025, 22:11

«Abbiamo iniziato ad arrestare alcuni membri della banda che ha commesso questa rapina. I gioielli saranno ritrovati e restituiti al museo. Gli altri verranno arrestati e consegnati alla giustizia», ha detto Macron.

Il presidente ha inoltre annunciato che il sistema di sicurezza del Louvre sarà completamente rinnovato nell'ambito di un ampio piano di riqualificazione del museo. «Abbiamo avviato un grande piano per rilanciare il Louvre. Il suo sistema di sicurezza sarà completamente rivisto», ha aggiunto.

Parigi. Ecco chi è «Doudou Cross Bitume», uno dei sospettati del colpo al Louvre

ParigiEcco chi è «Doudou Cross Bitume», uno dei sospettati del colpo al Louvre

