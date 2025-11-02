Il clamoroso furto dello scorso 19 ottobre al Louvre sarebbe stato facilitato da una falla nella sicurezza. (immagine d'archivio) Keystone

Il clamoroso colpo al Louvre potrebbe essere opera di ladruncoli, secondo la procuratrice di Parigi, Laure Beccuau. A facilitare la rapina da quasi 90 milioni di euro sono state le falle nella sicurezza ammesse dalla ministra della Cultura Rachida Dati.

Keystone-SDA SDA

Un quadro confermato da documenti del 2014, ottenuti da Libération, che svelano che la password per accedere al server della videosorveglianza del museo fosse decisamente facile da indovinare: era la parola «LOUVRE».

Un rapporto dell'Agenzia nazionale per la sicurezza informatica concludeva, dieci anni fa: «Chi controlla la rete del Louvre può rendere più facile il furto di opere d'arte». Grande imbarazzo, dunque, per i vertici del museo.

Si cerca ancora il bottino

Intanto la caccia al tesoro prosegue. A due settimane da quando i rapinatori si sono introdotti nella galleria Apollo, in pieno giorno, con un montacarichi e sono poi fuggiti in motorino con i gioielli della corona, ancora non c'è traccia della refurtiva.

Le indagini proseguono e quattro persone sono in carcere dopo che la polizia ha arrestato due nuovi sospetti, sabato, e altri tre sono stati fermati e poi rilasciati. Si cerca ancora un complice che avrebbe fatto parte del commando così come i possibili committenti.