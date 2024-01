Per l'ufficio del premier dello Stato ebraico Benyamin Netanyahu l'incontro di Parigi sugli ostaggi è stato costruttivo. (Immagine d'archivio di dicembre) Keystone

Nell'incontro odierno di Parigi per un possibile accordo sugli ostaggi israeliani ancora detenuti a Gaza sono stati compiuti «alcuni progressi». Lo ha detto una fonte diplomatica alla televisione pubblica israeliana Kan, poi ripresa da vari media.

All'incontro hanno preso parte il capo del Mossad (i servizi segreti israeliani focalizzati sulle operazioni all'estero) David Barnea, il premier del Qatar Mohammed bin Hamad bin Khalifa Al Thani, il direttore della Cia (l'agenzia di spionaggio civile degli Usa) William Burns e quello dei servizi segreti egiziani Abbas Kamel.

Ufficio Netanyahu: incontro Parigi costruttivo

«L'incontro è stato positivo ma è troppo presto per sapere se questo sarà in grado di portare a un accordo», ha detto una fonte israeliana citata dal quotidiano israeliano Haaretz, confermando «alcuni progressi» registrati nei negoziati in Francia.

«L'incontro è stato costruttivo ma ci sono ancora divari significativi tra le parti che saranno discussi in altri incontri in questa settimana», ha dal canto suo indicato l'ufficio del premier dello Stato ebraico Benyamin Netanyahu.

SDA