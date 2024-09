«Prima avevamo Biden come favorito, ma è stato escluso dalla corsa. Lui ha raccomandato a tutti i suoi sostenitori di appoggiare Harris, quindi lo faremo anche noi... lei ha una risata così contagiosa, il che vuol dire che le cose le vanno bene»: dall'Eastern Economic Forum di Vladivostok, Vladimir Putin lancia un ironico endorsement alla candidata dem prendendo di mira anche la sua risata, come fa Donald Trump.

La candidata democratica alla presidenza, la vicepresidente Kamala Harris, saluta la folla sul palco durante una tappa della campagna elettorale, mercoledì 4 settembre 2024, a North Hampton, N.H. KEYSTONE

SDA

E aggiunge che magari lei si asterrà dall'introdurre sanzioni, a differenza del magnate, che presenta come il presidente americano più duro sulla Russia.

Battute che arrivano all'indomani delle accuse penali e delle sanzioni annunciate dagli Usa contro i tentativi russi di influenzare nuovamente le elezioni americane seminando divisioni e disinformazione tramite Russia Today (Rt) ed altri media o piattaforme online controllate da Mosca.

Kirby: «La Russia smetta d'interferire nelle elezioni USA»

Un'operazione «orchestrata dall'inner circle dello zar», è la valutazione della Casa Bianca e degli 007 americani, secondo i quali il Cremlino preferisce il tycoon a Kamala Harris, in particolare per la sua posizione sul conflitto in Ucraina.

«Putin deve finirla di parlare delle nostre elezioni, di interferire nelle nostre elezioni. Punto. Non dovrebbe favorire nessuno in un modo o nell'altro», ha replicato il portavoce del consiglio per la sicurezza nazionale John Kirby.

E lo ha fatto mentre il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov negava ogni ingerenza: «I nostri media stanno facendo il loro lavoro. Stanno solo riportando la verità, ma sfortunatamente agli americani non piace la verità scomoda per loro e, quando emerge, immediatamente attuano delle repressioni contro di essa».

Con le ombre russe che si allungano a due mesi esatti dal voto, Harris e Trump duellano a distanza su fisco e imprese in vista del dibattito tv del 10 settembre, mentre Joe Biden vola nello Stato in bilico del Wisconsin a sostegno della sua vice.

Elon Musk avrà un posto nell'amministrazione Trump

Sullo sfondo le udienze per far partire due processi: quello per l'assalto al Capitol contro Trump, dopo la riformulazione dell'incriminazione sulla base della sentenza della corte suprema sull'immunità presidenziale; e quello per evasione fiscale ad Hunter Biden, che a sorpresa si dichiara colpevole per una sentenza diretta senza un imbarazzante processo.

Il magnate ha illustrato la sua ricetta all'Economic Club of New York, presente tra gli altri i ceo di Jp Morgan Jamie Dimon e di Blackstone Stephen Schwarzman.

Innanzitutto ha annunciato che Elon Musk, diventato uno dei suoi principali sostenitori, guiderà una nuova commissione per l'efficienza governativa «incaricata di condurre un audit finanziario e delle performance dell'intero governo federale e di formulare raccomandazioni per riforme drastiche».

«Non vedo l'ora di servire l'America se si presenterà l'opportunità. Non serve alcuno stipendio, alcun titolo, alcun riconoscimento», ha commentato subito Musk su X.

I look forward to serving America if the opportunity arises.



No pay, no title, no recognition is needed. https://t.co/5PSNtjBQn7 — Elon Musk (@elonmusk) September 5, 2024

Quindi Trump si è impegnato a prendersi cura dell'economia «come se fosse la mia azienda», promettendo «basse tasse, bassa regolamentazione, bassi tassi di interesse, bassa criminalità e redditi in aumento per tutti». Il suo programma prevede di ridurre l'aliquota fiscale aziendale dal 21% al 15%, niente tasse su mance e redditi da previdenza sociale, dazi su tutte le merci importate.

Harris punta su fondi e più robuste agevolazioni fiscali per le startup. E su un aumento dell'imposta sul capital gain dall'attuale 23,8% al 28%, contro il 39,6% cui puntava Biden, dal quale sta cercando di smarcarsi sul fronte della posizione da tenere con gli imprenditori.

