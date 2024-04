Il capo dell'intelligence militare ucraina avverte che per le forze armate si prospettano settimane difficili. Kyrylo Budanov ritiene che il periodo di magra inizierà a metà maggio o al più tardi all'inizio di giugno. Ecco perché.

Un soldato russo spara un missile guidato anticarro Fagot. Il Ministero della Difesa russo nel fornire l'immagine non rivela dove e quando è stata scattata. KEYSTONE

Budanov afferma che si aspetta un «periodo difficile», ma questo non significa che Kiev perderà la guerra.

L'esercito russo ha perso molti veterani e l'equipaggiamento pesante non è della stessa qualità di quello del 2022.

Le dichiarazioni di Budanov coincidono con gli avvertimenti lanciati da Volodymyr Zelensky alla fine di marzo.

Kharkiv potrebbe essere un possibile obiettivo, ha rivelato il ministro degli Esteri russo Lavrov: ecco come si presenta la difesa della grande città. Mostra di più

Kyrylo Budanov avverte i suoi connazionali che si prospettano settimane molto impegnative: «Una situazione difficile ci attende nel prossimo futuro», dice alla BBC il capo del servizio segreto militare ucraino GUR alias HUR. «Ma non sarà catastrofica, sia chiaro».

Il tenente generale, che ha solo 38 anni, non vuole causare panico: «Non ci sarà l'Armageddon, come molti dicono», spiega, riferendosi alle notizie secondo cui l'Ucraina sarebbe sul punto di perdere la guerra.

«Non vogliamo parlarne nei dettagli ora, ma sarà un periodo difficile da metà maggio o inizio giugno».

Tra i russi ci sono pochi veterani?

L'esercito russo può aver ottenuto un «vero successo» ad Avdiivka, ma Budanov sottolinea: «Non c'è motivo di credere in una sconfitta strategica per l'Ucraina». La fanteria russa può essere meglio equipaggiata oggi rispetto all'inizio della guerra, ma il Cremlino ha perso molte forze esperte.

«Non ne è rimasto quasi nessuno», dice Budanov a proposito dei veterani di Mosca. «La Russia sta combattendo con forze mobilitate». Anche la qualità dell'equipaggiamento pesante è in declino: ora viene utilizzato principalmente «materiale riparato o rimesso a nuovo dagli arsenali».

Lavrov rivela: «Putin ha messo nel mirino Kharkiv»

La previsione di Budanov coincide anche con precedenti dichiarazioni di Volodymyr Zelensky: alla fine di marzo, il presidente ucraino aveva predetto all'emittente statunitense CBS che la Russia avrebbe lanciato una grande offensiva a maggio o giugno. Il 46enne ha avvertito ancora una volta l'Occidente che Vladimir Putin non limiterà la sua guerra all'Ucraina.

Purtroppo, Zelenskyi e Budanov non hanno rivelato dove l'Ucraina si aspetta che si svolga la prossima grande offensiva. Ma l'obiettivo di Mosca potrebbe essere la seconda città più grande dell'Ucraina: Charkiv dista solo 30 chilometri dal confine russo.

Questa teoria è alimentata dal ministro degli Esteri russo: Sergei Lavrov ha appena rivelato in un'intervista che Kharkiv gioca «un ruolo importante» nei piani di Putin. Secondo Lavrov, il leader del Cremlino vuole creare una zona cuscinetto per prevenire gli attacchi alla madrepatria russa.

Il problema? Kiev è in ascolto. «Non possiamo ignorare le informazioni sui preparativi del nemico per le operazioni offensive», ha dichiarato il comandante supremo Oleksandr Syrsky alla fine di marzo. Per questo si stanno prendendo misure: «Verrà creato un intero complesso di fortificazioni», ha promesso il 58enne.

Ecco come si presenta la difesa del Kharkiv

Come si presenta la difesa di Kharkiv? Voilà:

La difesa di Kharkiv Se l'esercito russo tenterà di accerchiare Charkiv, avrà il suo bel da fare: ci sono due linee di difesa nella parte occidentale della città, segnalate dall'Ucraina. Una si trova tra le città di Okhtyrka e Bohodukhiv, seguita da un'altra tra Kotelva e Valky. Immagine: YouTube/Reporting from Ukraine A est di Charkiv, qualsiasi attacco russo dovrebbe avvenire tra il Siverskyi Donets e i fiumi Oskil, vicino a Kupjansk, ma anche lì due linee ucraine potrebbero rallentare le avanzate. Immagine: YouTube/Reporting from Ukraine La linea di difesa tra Chuhujv e Pervomayskyi ha lo scopo di fermare un attacco da est. Immagine: YouTube/Reporting from Ukraine Infine, ma non meno importante, gli attacchi ai fianchi di Kharkiv consentirebbero all'Ucraina di attaccare a sua volta i fianchi di queste avanzate. Immagine: YouTube/Reporting from Ukraine Tra l'altro, un attacco frontale a Charkiv non è consigliabile perché la città è molto grande e ha molti grattacieli e impianti industriali difficili da catturare. Bloccare i rifornimenti circondando la città eviterebbe molte perdite. Immagine: KEYSTONE

Secondo Reporting from Ukraine, un argomento contro un attacco a Kharkiv è che l'esercito russo dovrebbe dispiegare 500.000 soldati invece di 100.000 o, come riportato altrove, 300.000 per rompere le linee di difesa intorno alla grande città.

Il fatto che ci sia stata una «sospetta riorganizzazione» delle unità russe locali depone a favore di un attacco a Kharkiv. Una nuova unità «Nord» con circa 48.000 soldati è stata creata e posizionata nella vicina Russia.

Kiev però ha già reagito e sta sparando sulla zona di dispiegamento con artiglieria e droni, come mostra il video qui sotto.