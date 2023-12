L'esperto: «Putin sta facendo un secondo disastroso errore»

L'ammiraglio Tony Radakin, in un discorso tenuto a Londra, ha parlato della situazione mondiale. L'alto ufficiale militare britannico ritiene che la politica economica di Vladimir Putin porterà la Russia alla rovina.

La politica economica di Vladimir Putin e la guerra in Ucraina stanno facendo venire il mal di testa agli economisti russi. AP

Hai fretta? blue News riassume per te Secondo l'ammiraglio Tony Radakin, le guerre in Ucraina e in Medio Oriente minacciano di destabilizzare il mondo.

Vladimir Putin «non è un grande maestro di strategia», secondo Radakin.

Dopo l'attacco all'Ucraina, Putin sta ora commettendo il secondo grande errore portando l'economia russa a un vicolo cieco.

L'ultima volta che si è investito così tanto nell'esercito è stato prima del crollo dell'Unione Sovietica. Mostra di più

Il 13 dicembre, il capo delle forze armate britanniche, Sir Tony Radakin, ha tenuto una conferenza al Royal United Services Institute (Rusi) di Londra. Ha parlato della situazione della sicurezza mondiale e del Regno Unito in particolare.

«Questi sono tempi straordinariamente pericolosi», avverte l'ammiraglio. «Una terribile violenza» minaccia l'ordine mondiale, così come le «battaglie ideologiche». In particolare, Radakin cita i conflitti per Taiwan, nei Balcani occidentali, in Corea del Nord, in Guyana e l'instabilità in Africa.

Il conflitto in Medio Oriente ha persino il potenziale di destabilizzare ulteriormente un mondo già «febbrile e tormentato». Questo vale anche per la guerra in Ucraina.

Putin «non è un grande maestro di strategia»

Il 58enne ammette che la controffensiva ucraina «ha recuperato meno terreno di quanto sperato». Il motivo: «La difesa russa è stata più forte del previsto». Tuttavia, Volodymyr Zelensky non deve abbassare la testa: «I territori non sono l'unica moneta di questa guerra».

Altri tempi: l'11 febbraio 2022, l'ammiraglio Sir Tony Radakin (da sinistra), il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu, il suo omologo britannico dell'epoca Ben Wallace e il generale Valery Gerasimov posano a Mosca. AP

Radakin continua: «È troppo superficiale parlare di stallo o dei vantaggi che la Russia avrebbe in una guerra lunga». Perché Vladimir Putin «non è un grande maestro di strategia», ritiene l'ammiraglio britannico: il presidente russo non riesce a raggiungere i suoi obiettivi bellici.

«Voleva intimidire l'Occidente con le sue sconsiderate minacce nucleari», spiega Radakin. «Così facendo, ha provocato la condanna internazionale, anche da parte di Paesi come Cina, India e Arabia Saudita». Per Putin è stato emesso un mandato d'arresto e ha solo «pochi veri amici all'estero».

Il «secondo disastroso abbaglio»

Il capo del Cremlino si è fatto «prigioniero», ritiene l'alto ufficiale militare di Londra. Il tentativo di colpo di Stato del gruppo Wagner di Yevgeny Prigozhin lo ha «umiliato». «La Crimea non è più sicura e la Flotta del Mar Nero è dispersa», continua Radakin. «Deve lasciare 400.000 soldati in Ucraina per mantenere ciò che ha preso».

Tuttavia, il problema più grande di Putin si trova sul fronte interno: «Se il suo primo errore catastrofico è stato quello di invadere l'Ucraina, ora sta facendo il suo secondo disastroso sbaglio. L'economia russa è stata ulteriormente sballottata. Quasi il 40% della spesa pubblica è destinato alla difesa».

Mosca spende di più per l'esercito che per i settori della sanità e dell'istruzione messi insieme. «L'ultima volta che abbiamo visto questo livello è stato alla fine della Guerra Fredda, prima del crollo dell'Unione Sovietica. È devastante per la Russia e per la sua popolazione». Il fatto che Putin non abbia ordinato ulteriori mobilitazioni è dovuto solo alle elezioni del prossimo marzo.

Economia a rischio surriscaldamento

In realtà, Mosca è passata a un'economia di guerra e ora ne sta pagando il prezzo. Rachel Lyngaas, del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, afferma che le politiche di Putin rappresentano «un notevole onere economico per l'economia russa». Secondo le sue stime, senza la guerra il prodotto interno lordo sarebbe più alto del 5%.

L'Economist scrive che l'economia russa si sta avvicinando a un punto di surriscaldamento. Anche se nel 2024 gli investimenti statali continueranno a garantire la crescita, mancheranno gli investimenti esteri, i prezzi aumenteranno e si sentirà l'assenza di chi è impegnato al fronte o è fuggito all'estero.

Nel 2024, la spesa per le forze armate è destinata ad aumentare quasi del 70%. La dipendenza di Mosca dal petrolio è pericolosa. L'oro nero è l'unico raggio di speranza per il Cremlino: nonostante le sanzioni e il tetto ai prezzi, a ottobre la Russia ha guadagnato 11,3 miliardi di dollari dalle vendite di petrolio. Si tratta di un record: non generava così tanto da prima della guerra.