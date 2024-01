Trump Keystone

Il board elettorale dell'Illinois ha deciso all'unanimità di mantenere la partecipazione di Donald Trump alle primarie statali, respingendo la tesi di un giudice repubblicano in pensione sulla «preponderanza di prove» che il tycoon è ineleggibile in base al 14esimo emendamento della costituzione.

Emendamento che vieta le cariche pubbliche ai funzionari coinvolti in insurrezioni o rivolte contro la costituzione su cui hanno giurato, e su cui si pronuncerà l'8 febbraio la Corte suprema in relazione ad un caso analogo in Colorado.

Nel frattempo, molti repubblicani temono un effetto Taylor Swift sulla campagna presidenziale, con i più conservatori che alimentano teorie cospirative secondo cui la love story della megastar con la stella della National Football League, Travis Kelce, non sia in realtà che un complotto ordito dai democratici per far rieleggere Joe Biden.

La storia d'amore sta mandando in fibrillazione fan e media, ma nella destra statunitense circola la teoria di un'operazione del deep-state ai danni degli americani e dell'integrità delle elezioni di novembre.

Tra i sostenitori della tesi c'è l'ex candidato repubblicano alle primarie Vivek Ramaswany, schierato senza riserve per un secondo mandato di Trump dopo aver abbandonato la corsa. Ramaswany è tra quanti insinuano un complotto per truccare l'esito del Super Bowl dell'11 febbraio – quando i Chiefs in cui gioca Travis si scontreranno contro i 49 di San Francisco – per l'ambito trofeo dello sport più popolare negli Stati Uniti.

«Mi chiedo chi vincerà, e se c'è un endorsement importante in arrivo da parte di una coppia creata ad arte», ha scritto su X. Un altro influente commentatore pro-Trump, Mike Crespi, si è unito alla teoria: «tutti sanno che quella relazione è un falso, che il Super Bowl è truccato».

Taylor Swift nel 2020 ha appoggiato Biden

Dopo esser stata per anni apolitica, Taylor Swift nel 2020 ha appoggiato Biden. Ieri, secondo il New York Times, un nuovo endorsement sarebbe entrato nella lista dei sogni di Biden. La megastar, forte di 279 milioni di follower, ha il potere mediatico di spostare elettori e nei mesi scorsi il suo effetto si è visto con il successo di una campagna che ha lanciato per la registrazione di nuovi elettori.

Non è chiaro d'altra parte se Taylor, Persona dell'Anno di Time 2023, riuscirà a comparire sugli spalti della partitissima di Las Vegas: in quei giorni sarà a Tokyo per il suo tour mondiale The Eras e dovrebbe fare un massacrante tour de force per arrivare in tempo all'appuntamento.

X intanto è tornato ad autorizzare le ricerche su di lei dopo la sospensione dei giorni scorsi quando Taylor era rimasta vittima di un attacco social a base di false foto porno: i deepfakes, creati dall'Intelligenza artificiale la raffiguravano nuda in atti sessuali con fan dei Chiefs.

SDA