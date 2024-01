Negli Stati Uniti la campagna elettorale sembra infiammarsi già mesi prima delle presidenziali. Keystone

Donald Trump «ha lasciato un disastro nel Paese» e ora «desidera che ci sia un crollo economico che devasti gli Stati Uniti... è incredibile, è quasi antiamericano».

Lo ha detto Joe Biden in un evento elettorale in Florida, dove ha definito il suo probabile rivale per la Casa Bianca 'Donald Herbert Hoover Trump', paragonandolo al presidente della Grande Depressione, l'unico insieme al tycoon «ad aver perso posti di lavoro durante il suo mandato».

E prevede che sarà un «incubo» se ritornerà.

«Trump sa che l'economia è davvero forte e sta diventando sempre più forte... Sa che, se da un lato è un bene per l'America, dall'altro è un male per lui politicamente», ha proseguito Biden, ricordato che gli Usa hanno avuto la miglior ripresa al mondo dopo la pandemia, con una crescita superiore a tutti e l'inflazione più bassa.

«Stiamo iniziando a vedere prove che il consumatore americano ha fiducia nell'economia che stiamo costruendo», ha aggiunto.

SDA