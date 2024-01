I repubblicani fanno finta di niente dopo la sentenza di Trump

Donald Trump vuole contestare la sentenza per diffamazione, ma per il momento deve pagare almeno 17 milioni di dollari. Il suo partito lo sostiene poco, anche per paura di ulteriori cause.

Donald Trump arriva a Londonderry, New Hampshire, martedì 23 gennaio 2024. KEYSTONE

Hai fretta? blue News riassume per te Multa da 83,3 milioni di dollari: Donald Trump definisce la sentenza sul caso Carroll il risultato di una «caccia alle streghe orchestrata da Biden».

Trump però riceve relativamente poco sostegno dal suo partito.

Per i repubblicani il verdetto non rientra nella narrazione di Trump secondo cui la giustizia è usata contro di lui per escluderlo dalla corsa alla Casa Bianca.

Nel partito ci sarebbero timori di ulteriori azioni legali da parte di Carroll.

Anche se l'ex presidente contesta la sentenza, inizialmente dovrà pagare almeno 17 milioni di dollari.

Trump deve affrontare ulteriori difficoltà finanziarie in altre cause legali.

Elizabeth Jean Carroll vuole «fare qualcosa di buono» con la multa che dovrà pagare The Donald. Mostra di più

Donald Trump definisce «totalmente ridicola» la sentenza emessa dopo la causa per diffamazione di Elizabeth Jean Carroll: l'ex presidente dovrà pagare all'autrice 18,3 e 65 milioni di dollari, per un totale di 83,3 milioni di dollari, pari a 71,8 milioni di franchi.

Trump non è affatto d'accordo con nessuno dei due pagamenti, scrive su «Truth Social»: «Sfiderò tutta questa caccia alle streghe orchestrata dal [presidente degli Stati Uniti Joe] Biden», annuncia il 77enne dopo il verdetto. «Il nostro sistema legale è fuori controllo e viene usato come arma politica».

Il post termina a lettere maiuscole: «Questa non è l'America!». E dopo appena un'ora aggiunge: «Non c'è più giustizia in America. Il nostro sistema legale è rotto e ingiusto». Trump però è rimasto ragionevolmente contenuto.

«Tutti cercano di far finta che non sia successo»

Pubblica link ad articoli su «il più grande errore giudiziario della storia americana moderna» e «15 fatti sulle accuse di E. Jean Carroll che i media stanno nascondendo». Ci sono anche frasi ad effetto, ma niente di più.

Anche il suo partito sta mantenendo un profilo decisamente basso dopo la decisione della giuria: «La cosa più sorprendente è che non c'è stata quasi nessuna reazione», osserva stupito il sito Politico. «Tutti cercano di far finta che non sia successo», conferma Jason Roe, ex funzionario repubblicano dello Stato del Michigan.

Dietro c'è il timore che la sentenza possa allontanare le donne conservatrici o che votino per gli indipendenti. «Farà male agli elettori indipendenti a novembre», è certa la repubblicana Alice Stewart.

«Chi altro vuole una causa per diffamazione?»

Joe Walsh, un tempo deputato repubblicano dell'Illinois, aggiunge: «È l'unico caso di cui i repubblicani non si preoccupano perché non rientra nella loro narrativa secondo cui i democratici stanno usando il sistema giudiziario per impedirgli di candidarsi, il che è una sciocchezza. Ma qui si tratta del comportamento personale di Trump. È un'altra cosa».

Donald Trump viene interrogato dalla procuratrice distrettuale di New York Letitia James il 13 aprile 2023. AP

La reticenza potrebbe anche avere a che fare con il successo legale di Carroll: «Chi altro vuole una causa per diffamazione?», chiede retoricamente un anonimo repubblicano. Per alcuni sostenitori di Trump potrebbe essere semplicemente troppo costoso parlare.

Donald Trump wants to be the presumptive Republican nominee and we’re talking about $83 million in damages. We’re not talking about fixing the border. We’re not talking about tackling inflation. America can do better than Donald Trump and Joe Biden. — Nikki Haley (@NikkiHaley) January 26, 2024

A proposito di soldi: la sentenza Carroll alzerà anche il velo sulla ricchezza di Trump, che un anno fa aveva dichiarato di valere 400 milioni di dollari.

Anche se dovesse contestare la cifra, dovrà depositare presso il tribunale una quota di poco meno di 17 milioni di dollari o l'intera somma di 83,3 milioni, secondo il «DC Report». Quindi, senza beni liquidi, l'appello di Trump non porterà a nulla.

Carroll: «Faremo qualcosa di buono»

E si profilano altri guai finanziari: la procuratrice pubblica di New York Letitia James è alle calcagna di Trump per aver presumibilmente gonfiato le sue finanze.

È stata richiesta una multa di 370 milioni di dollari. Sembra lecito chiedersi se l'ex presidente rimarrà solvibile in caso di condanna.

Un sorriso vincente: la procuratrice pubblica Letitia James (in primo piano a destra) ascolta l'arringa finale del processo per frode contro Donald Trump a New York l'11 gennaio. EPA

L'autrice Carroll, invece, può sperare in un guadagno non appena la sentenza sarà definitiva. «Non sprecherò un centesimo», assicura al New York Times. «Ci faremo qualcosa di buono». Ma ci vorrà del tempo per scoprire esattamente dove verranno incanalati i fondi.

Le ci è voluto un po' di tempo per rendersi conto della vittoria in tribunale. Solo il giorno dopo, «verso le 8 o le 9, quando ho bevuto la mia prima tazza di tè, sono stata abbastanza calma da capire quello che avevamo ottenuto». Ha vinto per le donne negli Stati Uniti, dice Carroll.

Tra l'altro, vuole concedersi solo una cosa dai danni: «Potrò comprare cibo per cani di prima qualità». Carroll possiede cani da montagna dei Pirenei e un pitbull.