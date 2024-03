In centinaia hanno voluto presenziale al funerale di Navalny. Keystone

Centinaia di persone si sono recate alla chiesa dell'Icona della Madre di Dio, a Mosca, dove si svolgono i funerali di Alexei Navalny.

L'ex capo dello staff di Navalny che già due ore prima della cerimonia c'erano «molte centinaia» di persone in attesa fuori dalla chiesa. Leonid Volkov ha riferito alla Bbc che sono riuniti anche «molti poliziotti come se stessimo per iniziare una rivoluzione».

«Il nostro obiettivo è un addio pacifico e un lutto, ma sembra che le autorità russe considerino la giornata di oggi una rivolta o qualcosa del genere», aggiunge Volkov.

In una telefonata con i giornalisti, il portavoce presidenziale russo Dmitry Peskov ha affermato: «Il Cremlino non ha niente da dire alla famiglia di Navalny il giorno del suo funerale», secondo quanto riporta la Bbc.

Il Cremlino ha anche messo in guardia contro qualsiasi manifestazione «non autorizzata» durante il funerale di Navalny al quale partecipano centinaia di persone a Mosca. «Qualsiasi manifestazione non autorizzata sarà una violazione della legge. Di conseguenza, coloro che vi prenderanno parte saranno ritenuti responsabili in conformità alla legge in vigore», ha dichiarato Peskov, citato dall'agenzia di stampa Tass.

SDA