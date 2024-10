Kamala Harris sta per entrare nella storia. Se vincerà le elezioni, la 59enne sarà la prima donna nello Studio Ovale di Washington. IMAGO/NurPhoto

Kamala Harris vive nella «Piccola Casa Bianca» da oltre tre anni. La proprietà è sempre riservata al/la vicepresidente degli Stati Uniti e si trova in una località remota nello Stato di Washington.

Fabian Tschamper

Hai fretta? blue News riassume per te La residenza ufficiale dei vicepresidenti degli Stati Uniti è il «Number One Observatory Circle» a Washington.

Kamala Harris, attuale vice di Joe Biden e candidata alla presidenza, vive lì con il marito Doug Emhoff dall'aprile 2021.

Se Harris dovesse vincere le elezioni presidenziali di novembre 2024, sarebbe la prima donna nello Studio Ovale e potrebbe decidere se rimanere dove vive ora o trasferirsi alla Casa Bianca. Mostra di più

È risaputo che il presidente degli Stati Uniti in carica risiede alla Casa Bianca. Ma forse non tutti sanno che anche il/la suo/a vice ha una residenza riservata a lui/lei durante il suo mandato.

La proprietà si chiama «Number One Observatory Circle» e attualmente ospita Kamala Harris, vicepresidente di Joe Biden, ma anche candidata democratica alla futura presidenza del Paese.

Si tratta di una villetta costruita nel 1893, dove in origine doveva vivere il capo dell'Osservatorio, ma che poi è appunto stata trasformata nella «Piccola Casa Bianca». Si trova nella zona nord-ovest di Washington.

La proprietà «Number One Observatory Circle» è l'alloggio ufficiale del/la vicepresidente degli Stati Uniti. Getty

L'edificio ha due piani, un'ampia terrazza e persiane verdi alle finestre. Dispone di un totale di sei camere da letto, una cucina, un soggiorno, un ufficio, una sala da pranzo e altre stanze più piccole.

L'area è inoltre dotata di una piattaforma di atterraggio per gli elicotteri, in particolare per il Marine One e il Marine Two, che vengono utilizzati dal presidente e dal/la suo/a vice.

Prima della Harris, che vive lì dall'aprile del 2021 insieme al marito Doug Emhoff, vi hanno abitato George Bush senior, Al Gore, Dick Cheney, Mike Pence e persino Joe Biden, quando era vice di Barack Obama.

La Harris è attualmente impegnata nella campagna elettorale contro Donald Trump per la presidenza degli Stati Uniti. Se vincerà, a novembre, entrerà nella storia come la prima donna nello Studio Ovale.