"Vinceremo nel giorno più bello della nostra vita", ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel secondo anniversario dell'invasione russa. (Foto d'archivio) Keystone

«Vinceremo!». Lo ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel secondo anniversario dell'invasione russa, in un video diffuso dalla presidenza ucraina. «Stiamo combattendo per questo. Per 730 giorni della nostra vita».

E vinceremo, nel giorno più bello della nostra vita», ha affermato durante una cerimonia commemorativa all'aeroporto militare di Gostomel, vicino Kiev, teatro di una battaglia chiave con i russi nei primi giorni dell'invasione.

«Puoi bruciare un aereo, ma non puoi distruggere il nostro sogno. Il sogno con cui ognuno di noi si addormenta e si sveglia da 730 giorni», ha affermato Zelensky. «Nessuno di noi permetterà che la nostra Ucraina finisca», ha detto ancora il presidente ucraino, aggiungendo che in futuro «accanto alla parola Ucraina ci sarà sempre la parola "indipendente"».

SDA