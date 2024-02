La «luce» trionferà sulle «tenebre», ha sottolineato oggi, nel secondo anniversario della invasione russa in Ucraina, il capo dell'esercito di Kiev, Oleksandr Syrsk. Wikipedia

«Sono convinto che l'unità sia la nostra vittoria. E accadrà sicuramente. Perché la luce vince sempre le tenebre!», ha affermato Syrksy sui social.

A sua volta, Il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg ha esortato l'Ucraina e i suoi alleati a «non perdersi d'animo» nel secondo anniversario dell'invasione del Paese da parte della Russia. «La situazione sul campo di battaglia rimane estremamente difficile. L'obiettivo del presidente Putin di dominare l'Ucraina non è cambiato e non c'è alcun segno che si stia preparando alla pace. Ma non dobbiamo perdere la speranza», ha dichiarato il segretario generale dell'Alleanza in un messaggio registrato.

Intanto, Yulia Navalnaya, la moglie di Alexei Navalny che ha promesso di continuare la lotta per il marito morto in una prigione russa, ha accusato Vladimir Putin di aver preso in ostaggio il corpo dell'oppositore per costringere sua madre ad accettare una sepoltura segreta.

«Nove giorni da quando Putin ha ucciso mio marito... ma a quanto pare uccidere non è bastato, ora ha preso in ostaggio la sua salma, umiliando sua madre per costringerla ad accettare una sepoltura segreta», ha detto la vedova con voce tremante tremante in un video pubblicato online.

