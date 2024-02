L'esperto: «Diversi fattori incoraggiano Putin nella guerra in Ucraina»

Ulrich Schmid è certo che Vladimir Putin spera nella vittoria di Donald Trump. L'immagine mostra i due politici durante un incontro a Helsinki il 16 luglio 2018. AP

Al secondo anniversario della guerra di aggressione russa all’Ucraina ci sono diversi fattori che incoraggiano il presidente Vladimir Putin nel conflitto. L'esperto russo Ulrich Schmid spiega cosa sono e perché il popolo non si ribella.

Hai fretta? blue News riassume per te L'esperto russo Ulrich Schmid rileva che attualmente diversi fattori incoraggiano Vladimir Putin nella guerra in Ucraina.

Questi includono una possibile vittoria elettorale di Donald Trump, la distrazione dalla guerra di Hamas in Israele e le consegne dalla Corea del Nord.

Il Cremlino sta andando bene economicamente, ma la crescita si basa principalmente sul riarmo.

Schmid spiega il trucco che Putin usa per evitare che le perdite russe diventino un problema tra la gente.

L'esperto definisce «ipocrisia» il fatto che Putin affermi pubblicamente che preferirebbe Biden a Trump. Mostra di più

L'esperto Ulrich Schmid IHK SG Ulrich Schmid è professore di cultura e società russa all'Università di San Gallo con un focus sulle teorie dei media russi e sul nazionalismo nell'Europa orientale. Lo zurighese ha insegnato o insegna nelle università di Berna, Basilea, Bochum e Oslo.

La Russia fa progressi in Ucraina nonostante le pesanti perdite: il secondo anniversario della guerra è motivo di festa per Vladimir Putin?

Se si confronta il comportamento di Vladimir Putin oggi con quello dell’estate del 2023, subito dopo la rivolta di Prigozhin, si può certamente dire che ha acquisito una nuova fiducia in sé stesso. Questo non significa che una vittoria russa sia imminente, ma ci sono diversi fattori che ora incoraggiano Putin.

Di quali fattori si tratta?

Il primo fattore, ovviamente, è che Putin si aspetta che Donald Trump vinca le elezioni presidenziali di novembre, con le corrispondenti conseguenze negative sul sostegno americano all’Ucraina.

Anche l’attacco di Hamas contro Israele gioca a favore della Russia. In America, in particolare, c’è un gioco a somma zero tra il sostegno all’Ucraina e quello a Israele – che va a svantaggio di Kiev.

Un altro punto è la Corea del Nord: le forniture di armi dal Paese fanno la differenza. Si ritiene che gli attacchi russi contro obiettivi ucraini dietro le linee del fronte nel dicembre 2023 siano stati effettuati utilizzando missili nordcoreani.

Come vanno le cose dal punto di vista economico?

La Russia sta andando relativamente bene se si guardano solo i dati economici. Tuttavia la crescita deve essere considerata con cautela: è trainata principalmente dall’industria degli armamenti, che lavora 24 ore su 24 e invia munizioni e materiali in Ucraina. Si prevede che la Russia spenderà dal 6 all’8% del PIL per la difesa nel 2024 e nel 2025. Se lo può permettere, ma si tratta pur sempre di denaro che non è disponibile per altri compiti governativi.

Vladimir Putin (terzo da destra) e il ministro della difesa Sergei Shoigu (secondo da destra) visitano una fabbrica Tupole a Kazan, dove viene costruito e modernizzato il bombardiere intercontinentale Tu-160 Blackjack, il 21 febbraio. EPA

Il popolo è consapevole del prezzo che ad esempio l’esercito sta pagando per la conquista di Avdiivka?

No. Finora Putin è riuscito sorprendentemente bene a mantenere la promessa di normalità a partire dal 24 febbraio 2022. Nella società russa c'è la sensazione che questa guerra porterà anche a dolorose vittime, ma questo non è ancora ben compreso nella mente della popolazione.

Da che cosa è dovuto questo?

Con un’abile politica di reclutamento il Cremlino è riuscito a placare l’opinione pubblica particolarmente critica nelle due metropoli di Mosca e San Pietroburgo. Le statistiche sugli arruolamenti mostrano che pochissimi sono stati arruolati lì. Ci sono anche ONG che hanno esaminato le liste dei morti, e anche in questo caso poche vittime provengono dai centri urbani.

L'elenco delle perdite in Ucraina stilato dalla pubblicazione russa d'opposizione Mediazona: da Mosca e San Pietroburgo provengono relativamente pochi morti, anche se in queste città vivono molte persone. Mediazona

Si aspetta che venga annunciata una grande mobilitazione in Russia dopo le elezioni presidenziali di marzo?

Questo è probabile. Forse non subito dopo le elezioni, ma penso che ci sarà un’altra mobilitazione parziale nella seconda metà dell’anno. Lo stesso Putin ha affrontato la questione nella sua «Linea diretta» di dicembre: aveva affermato che per il momento non c’era bisogno di una nuova mobilitazione. L’aggiunta «attualmente» è cruciale qui. È chiaro che la Russia ha troppo pochi soldati. Dopo il ritiro ucraino da Avdiivka, anche Putin si sente autorizzato e incoraggiato a elaborare nuovi piani di attacco.

Nota del redattore: in «Linea diretta» Putin risponde ogni anno in TV a domande selezionate del pubblico.

Cosa sta realmente facendo il generale Valery Gerasimov?

Valery Gerasimov è uno dei confidenti di Putin, ma a quanto pare è stato costretto a rimuoverlo temporaneamente dagli occhi del pubblico. Quello che è interessante è che non ci sono più grandi mosse di arrocco tra i comandanti russi in Ucraina. Non è il grosso problema, come lo era all’inizio del 2023, quando è stato deposto il generale Sergei Surovikin. Al momento, Putin sembra fare affidamento sulla sua squadra collaudata e leale.

Il generale Sergei Surovikin (a sinistra), allora comandante delle truppe russe in Ucraina, e il comandante in capo generale Valery Gerasimov in una conversazione a Rostov sul Don il 31 dicembre 2022. Imago/Itar-Tass/Sipa USA

E cosa fa Surovikin?

Inizialmente si diceva che fosse agli arresti domiciliari perché, sebbene non fosse in combutta con Prigozhin, sapeva di più sulla rivolta di quanto avesse detto alla leadership del Cremlino. Oggi Surovikin è scomparso dalla scena.

In che modo l’economia di guerra influisce sulla società?

I prezzi dei prodotti alimentari sono aumentati. L’inflazione va a zigzag. La banca centrale sta cercando di tenere sotto controllo l’inflazione. Il crollo della moneta è uno dei traumi che più volte ha afflitto la popolazione russa. Ricordo la bancarotta nazionale del 1998 e la svalutazione del rublo durante la crisi finanziaria del 2008. Dopo il crollo del febbraio 2022, il rublo è ora relativamente stabile a un livello basso.

I pendolari passano davanti a un manifesto a San Pietroburgo il 29 gennaio che dice: «Arruolarmi nelle forze armate è quello che faccio». AP

Cosa dice la popolazione a riguardo?

Nei confronti delle valute estere il rublo vale solo la metà di quanto valeva prima della guerra. Ma questo ha anche un vantaggio: l’India è entrata nella breccia nella vendita del petrolio, e Putin ha ordinato già all’inizio della guerra che le materie prime dovessero essere pagate in rubli. Se il tasso di cambio è debole, nelle casse dello Stato affluiscono nominalmente più rubli, che possono essere utilizzati per nutrire i consumatori. La mancanza di potere d'acquisto all'estero non è di grande importanza: il 70% dei russi non ha il passaporto. Il restante 30% che prima della guerra era all’estero ora difficilmente può viaggiare perché non esistono più collegamenti diretti con l’Europa occidentale.

Scena da Mosca, fotografata il 24 gennaio. EPA

Crede a Putin quando dice che preferirebbe Joe Biden alla Casa Bianca?

No, questa è ipocrisia. È chiaro che il Cremlino spera ancora una volta in una presidenza Trump. Putin ha semplicemente agito da statista su questo tema e ha detto che avrebbe collaborato con qualunque presidente il popolo americano avesse eletto.

Kiev dovrebbe cercare una soluzione negoziata alla guerra se Trump venisse eletto?

Questa è una domanda difficile. Credo che una soluzione negoziata per l’Ucraina non sia accettabile al momento, perché qualsiasi soluzione negoziata equivarrebbe di fatto a premiare l’aggressione russa. Una soluzione negoziata significherebbe oggi per il presidente ucraino un suicidio politico.

Nel video: una raccolta MSNBC dei commenti di Donald Trump su Vladimir Putin.