Vuole sradicare i «parassiti»: Donald Trump parla nel giorno dei veterani americani. Immagine: YouTube/Late Night with Seth Meyers

Donald Trump sta pianificando il periodo successivo alla sua vittoria elettorale, che potrebbe avvenire nel 2024: il 77enne e il suo team rivelano piani che ricordano i tempi bui, e non solo per la retorica. Il comico e presentatore Seth Meyers stenta a crederci.

Hai fretta? blue News riassume per te Nonostante i sondaggi migliori, i repubblicani hanno perso le ultime elezioni.

In Ohio, il diritto all'aborto deve essere inserito nella Costituzione, ma i repubblicani stanno cercando di annacquare legalmente questo risultato.

Secondo i media, il team di Trump sta pianificando raid, deportazioni di massa, campi di prigionia e l'uso dell'esercito contro i manifestanti dopo la sua vittoria elettorale nel 2024.

Inoltre, l'intera famiglia di Biden sarà incriminata e anche altri critici di Trump saranno perseguiti.

Un'azione contro i «parassiti»: i discorsi di Trump evocano ricordi del tempo in cui il fascismo diffondeva paura e terrore in Europa. Mostra di più

Manca ancora un anno alle elezioni presidenziali statunitensi, ma non è chiaro dove si stia andando: Seth Meyers inizia il suo «Closer Look», i suoi aggiornamenti sull'attualità: «Da un lato, gli ultimi sondaggi sono stati costantemente negativi per Joe Biden, ma dall'altro, i democratici continuano a vincere le elezioni».

Il conduttore si riferisce ai recenti sondaggi in Kentucky, Virginia e Ohio. In quest'ultimo Stato, dove governa un repubblicano, gli elettori hanno persino visto garantito per iscritto nella Costituzione il diritto all'aborto.

«Le cose sono andate così male per i repubblicani negli ultimi tempi che non riescono nemmeno più a sorridere come persone normali», dice Meyers, mostrando un'inquadratura di Ron DeSantis, candidato in corsa per la nomination repubblicana per le presidenziali, che sembra agonizzante mentre cerca di tirare su gli angoli della bocca con la lingua tra i denti.

Ron DeSantis (a sinistra) sembra strano e Seth Meyers lo fa subito notare. Immagine: YouTube/Late Night with Seth Meyers

Meyers spiega: «La vittoria dell'Ohio sui diritti dell'aborto sembra aver irritato particolarmente i repubblicani, ma poiché non è più «commerciabile» accettare la sconfitta, i repubblicani dell'Ohio stanno cercando modi per aggirare la volontà degli elettori, ignorando il risultato e arrogandosi il diritto di interpretare i diritti dell'aborto».

«Le regole che non vi piacciono non sono un'assurdità». Quattro deputati vogliono infatti vietare ai tribunali di interpretare l'esito del voto. «Per evitare che i tribunali favorevoli all'aborto facciano confusione», solo il legislatore - cioè i politici - dovrebbe decidere in che misura le leggi esistenti dovrebbero ora essere modificate.

«Che cosa intende per ‹cattiva amministrazione» da parte dei tribunali favorevoli all'aborto?›», chiede Meyers con un sorriso. «Le regole che non vi piacciono non sono un'azione scorretta. Il dispetto è quando gli adolescenti gettano la carta igienica sul tuo albero, e quando ti arrampichi per tirarla giù, escono e ti rubano la scala, così devi lanciare pigne alla finestra della camera da letto per svegliare tua moglie. Ma lei pensa che si tratti di un ladro e chiama la polizia, che poi arriva, illumina l'albero e urla: ‹Hey, non eri tu il tizio degli aggiornamenti del Saturday Night Live? È un'assurdità!›».

È qui che Seth Meyers definisce la «malizia». Immagini YouTube/Late Night with Seth Meyers

Il comico fa riferimento alla sua carriera al «Saturday Night Live», dove ha presentato il segmento «Weekend Update». «So che sei stato tu, Devin», conclude il conduttore di tarda serata il suo piccolo aneddoto sulle marachelle.

Facce che parlano chiaro

Ma ora Meyers fa sul serio: «I repubblicani vogliono togliere il potere ai tribunali, il che è ovviamente contrario alla Costituzione». Ma questo non dovrebbe sorprendere alla luce di ciò che sta facendo Donald Trump, che molto probabilmente guiderà il partito nella prossima campagna elettorale.

Il Tycoon è attualmente sotto processo a New York, tra gli altri luoghi, dove è accusato di frode. «Oggi suo figlio Don Jr. era in tribunale per testimoniare a favore della difesa. Era seduto a poche file di distanza dalla procuratrice di New York Laetitia James, che ha portato il caso in tribunale. Potrei dirvi ora come stanno andando le cose per i Trump, oppure potete guardare questo filmato e giudicare voi stessi dalle espressioni del suo volto».

Meyers: «Sembra che abbia appena fatto una colonscopia...»

Immagine YouTube/Late Night with Seth Meyers

«... e sembra che abbia appena acquistato azioni di ‹Le Colonoscopie siamo noi›...».

YouTube/Late Night with Seth Meyers

Don Jr. e James rifletterebbero tutte le emozioni in aula, per il presentatore. E aggiunge l'aspetto che assume quando si mescolano questi due volti:

Ron DeSantis in medaglione. YouTube/Late Night with Seth Meyers

E ora il 49enne sta facendo valere le sue ragioni: secondo Meyers, Donald Trump è stato accusato di quattro casi penali oltre a quello di frode. Ma questo non gli ha impedito di presentare i suoi piani per un secondo mandato. «In effetti, ci sono già ampi resoconti su come Trump intende finalizzare la sua presa di potere autoritaria del governo per istituire un'autocrazia di suoi compari e surrogati».

Campi di prigionia e militari contro i manifestanti

Il New York Times riporta che la squadra di Trump sta già pianificando raid contro gli immigrati e deportazioni di massa, spiega Meyers. Il Washington Post aggiunge che gli alleati di Trump vogliono usare il Dipartimento di Giustizia per vendicarsi dei critici del New Yorker, come si può vedere nella clip dal minuto 6:12.

YouTube/Late Night with Seth Meyers

«Trump sta già pianificando raid a tappeto, deportazioni di massa, campi di prigionia, l'uso dell'esercito contro i manifestanti civili e l'uso del Dipartimento di Giustizia per perseguire i critici», riassume il padre di tre figli.

«E alla luce di questa notizia, voglio solo dire», si rivolge il conduttore alla telecamera, «che mi sei sempre piaciuto, Donny! Mi nascondo dietro una facciata di contenuti perché ho paura di mostrare i miei veri sentimenti. Ma ho sempre pensato che tu fossi bello, forte e ricco. E non hai mai barato a golf, sei onestamente migliore di Tiger [Woods, leggenda del golf]».

«Cacceremo i globalisti»

Ma tornando al «vero show», Meyers conclude la gara: «F*** quel cretino, il cretino razzista che pensa di poter entrare e instaurare una dittatura anche se ha circa nove manette addosso. Prima di tutto, è circondato da delinquenti idioti e criminali come Rudy Giuliani o Steve Bannon, che a malapena riescono a mettere insieme una frase coerente senza commettere un crimine allo stesso tempo».

Rudy Giuliani (a sinistra) e Steve Bannon (destra). YouTube/Late Night with Seth Meyers

Late Night USA – Capire l'America blue News 50 Stati, 330 milioni di persone e ancora più opinioni: come dovresti «capire l'America»? Se vuoi avere una visione d'insieme senza andare allo sbaraglio, hai bisogno di un faro. Le star dei Late Night offrono uno dei migliori aiuti alla navigazione: sono le guide perfette, nominano spietatamente i bassifondi nel Paese e la sua gente, e servono il nostro autore Philipp Dahm come bussola comica per lo stato d'animo americano.

La prova video di ciò è visibile a partire dal minuto 8:02, che tratta delle priorità della Procura in caso di vittoria di Trump. Dovrebbe licenziare l'«esecutivo dello Stato profondo», incriminare l'intera famiglia Biden, deportare dieci milioni di persone, rinchiudere le persone a Guantanamo e graziare tutte le persone coinvolte il 6 gennaio. Steve Bannon dice: «È fantastico, dovremmo farlo».

E ora Meyers mostra - al minuto 9:08 - come Trump stesso si inserisce in questo quadro. Il 77enne tiene un discorso nel giorno dei veterani: «Cacceremo i globalisti», intona. «Cacceremo i comunisti, i marxisti e i fascisti. Rovesceremo la classe politica malata che odia il nostro Paese. Vi promettiamo che sradicheremo i comunisti, i marxisti, i fascisti e i criminali della sinistra radicale che vivono come parassiti all'interno dei confini del nostro Paese, che mentono, rubano e imbrogliano alle urne».

Trump dice anche: «Il pericolo proveniente dalle forze esterne è molto meno malvagio, pericoloso e grave del pericolo proveniente dall'interno».

«Questa è una retorica apertamente fascista», si lamenta Meyers, «ma troppi americani sono stanchi. Perché si tratta di Trump, e lui è un grosso idiota sudato che riesce a malapena a mettere insieme tre parole. Trump ha intenzione di completare la sua presa di potere autoritaria se vincerà nel 2024».