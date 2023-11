Due guardie di frontiera e un cane si trovano accanto alla recinzione del confine durante un evento organizzato per i media dalla Guardia di frontiera finlandese RAJA al confine tra Finlandia e Russia a Imatra, Finlandia, giovedì 26 ottobre 2023. KEYSTONE

Poiché la Russia ha inviato migranti privi di documenti attraverso il confine, la Finlandia ha chiuso quattro valichi di frontiera. Se la situazione non si calma, c'è la minaccia di estendere la chiusura a tutto il confine orientale.

Hai fretta? blue News riassume per te Il governo finlandese accusa Mosca di far passare il confine a migranti senza documenti provenienti da Paesi in crisi.

Nella notte di sabato la Finlandia ha chiuso quattro valichi di frontiera con la Russia nel sud-est del Paese.

Se le misure non dovessero funzionare, Helsinki è pronta a chiudere l'intero confine orientale.

I richiedenti l'asilo in Finlandia riferiscono di aver ricevuto istruzioni dai funzionari russi di comprare una bicicletta e di attraversare il confine con il Paese scandinavo. Mostra di più

Il governo finlandese ha chiuso quattro valichi di frontiera con la Russia: quello di Imatra, di Niirala, di Nuijamaa e di Vaalimaa, nel sud-est del Paese. Lo hanno dichiarato giovedì il primo ministro Petteri Orpo e il ministro dell'Interno Mari Rantanen.

Helsinki accusa Mosca di contrabbandare migranti senza documenti attraverso il confine per destabilizzare la Finlandia, che da aprile è membro della Nato. «È chiaro che queste persone vengono aiutate e anche scortate o trasportate al confine da funzionari di frontiera», ha dichiarato Orpo all'agenzia di stampa Reuters.

I quattro valichi sono convenientemente situati vicino alla città russa di San Pietroburgo. Se la chiusura non dovesse bastare a calmare la situazione, il governo finlandese pare sia pronto a prendere misure ancora più drastiche.

«Non ci vorrà molto e chiuderemo l'intero confine orientale per concentrare i richiedenti l'asilo lontano dalla frontiera a sud-est», ha dichiarato il ministro delle Finanze Riikka Purra durante un'apparizione televisiva sull'emittente pubblica Yle giovedì sera.

«Guerra ibrida» con la migrazione

Ci sono in totale otto valichi di frontiera lungo i 1.300 chilometri di confine tra Finlandia e Russia. Le quattro dogane settentrionali rimangono aperte, almeno per il momento.

Con la chiusura a sud-est, l'attenzione si concentrerà più a nord. Secondo il ministro della Difesa Antti Häkkänen, l'obiettivo è quello di impedire alla Russia di utilizzare i richiedenti d'asilo come armi per una «guerra ibrida».

«Sappiamo cosa è successo in altri Paesi che confinano con la Russia», ha dichiarato Häkkänen all'emittente Yle. Mosca ha iniziato a dirottare «un gran numero di persone» verso il confine.

Da tempo si sospetta che la Russia faccia arrivare dalla Turchia migranti provenienti da Paesi in crisi come Siria, Iraq e Somalia, per poi contrabbandarli in Europa attraverso la Bielorussia in modo organizzato.

Mosca lascia che i migranti attraversino il confine in bici

I richiedenti l'asilo in Finlandia confermano le accuse. La polizia russa ha chiesto loro se volessero andare in Finlandia e si è offerta di aiutarli, ha dichiarato un richiedente asilo all'agenzia di stampa finlandese STT.

L'uomo è volato dalla Turchia a San Pietroburgo con un amico perché il visto poteva essere ottenuto rapidamente. Un veicolo dell'esercito russo lo ha portato in una specie di stazione di polizia vicino al confine finlandese, dove gli è stato detto di prendere un taxi.

Non si trattava però di un taxi normale, ma di uno che trasportava anche biciclette. I due hanno dovuto comperarne una a testa. L'autista li ha poi portati fino a poco prima del confine.

Quello delle due ruote è un sistema organizzato. Altri migranti, quattro provenienti dall'Iraq, infatti hanno raccontato al quotidiano «Helsingin Sanomat» che nel centro di accoglienza di Joutseno, hanno dovuto pagare dai 100 ai 400 dollari per una bicicletta. Le bici sono vendute da un rimorchio sul ciglio della strada.

Cinque persone provenienti dalla Somalia hanno dichiarato al giornale al valico di frontiera di Nuijamaa: «Le autorità di frontiera russe non permettono di camminare, bisogna avere una bicicletta».

Il viaggio sicuro attraverso la patria di Putin verso il Paese scandinavo, Stato membro dell'UE, è pubblicizzato in arabo su Facebook e TikTok. «La Russia ha aperto il confine orientale della Finlandia all'immigrazione. Tutti dovrebbero dire ai loro amici che vale la pena provare questa strada», si legge in un video su TikTok.

Denunce anche dall'Estonia

Giovedì anche l'Estonia ha segnalato la presenza di migranti al confine con la Russia senza documenti validi. Il ministro degli Interni Lauri Läänemets ha dichiarato che gli otto somali sono stati rimandati indietro.

Ha parlato di un «attacco ibrido». Secondo il centro di controllo di Narva, venerdì sera non ci sono stati nuovi tentativi di ingresso nel Paese. Läänemets ha sottolineato in televisione che l'Estonia è pronta a tutto, pure a chiudere i punti di frontiera se necessario.

Nel frattempo, il ministro della Difesa finlandese Häkkänen ha sottolineato che la Guardia di frontiera finlandese è pronta a usare la forza fisica per impedire alle persone di entrare illegalmente nel Paese attraverso i valichi di frontiera chiusi. Non ha fornito ulteriori dettagli a Yle. «Vedremo se si presenterà la necessità».

