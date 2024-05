L'ex presidente russo e attuale vice segretario del Consiglio di Sicurezza nazionale, Dmitry Medvedev (foto d'archivio) Keystone

L'invio di truppe occidentali in Ucraina «comporterà un'entrata diretta dei loro Paesi nella guerra, alla quale dovremo rispondere».

SDA

«E, ahimè, non sul territorio dell'Ucraina»: gli Usa, la Francia e il Regno Unito «non potranno nascondersi, ci sarà una catastrofe mondiale».

Lo scrive su Telegram l'ex presidente russo e attuale vice segretario del Consiglio di Sicurezza nazionale, Dmitry Medvedev.

«Per questo, oggi lo Stato Maggiore ha iniziato i preparativi per le esercitazioni, comprese le misure per esercitarsi nella preparazione e nell'uso di armi nucleari non strategiche», ha aggiunto.

«Il coro di irresponsabili tra le élite politiche occidentali che chiedono l'invio di truppe in un Paese inesistente si sta allargando. Ora comprende rappresentanti del Congresso degli Stati Uniti, la leadership francese e britannica e singoli pazzi degli Stati baltici e della Polonia – scrive Medvedev -. Chiedono anche l'uso attivo delle loro armi missilistiche, da loro fornite ai Banderiti (gli ucraini, ndr), in tutto il territorio della Russia».

«E non si tratta di un'aggravante primaverile, ma di un cinico calcolo di dividendi politici. C'è una sorta di degrado totale della classe dirigente in Occidente. Questa classe non vuole davvero collegare le cose elementari in modo logico», osserva l'ex presidente russo -.

«In questo caso, nessuno di loro potrà nascondersi né a Capitol Hill, né all'Eliseo, né al 10 di Downing Street. Ci sarà una catastrofe mondiale»

«In questo caso, nessuno di loro potrà nascondersi né a Capitol Hill, né all'Eliseo, né al 10 di Downing Street. Ci sarà una catastrofe mondiale»

"Tra l'altro, Kennedy e Kruscev erano in grado di capirlo più di 60 anni fa. Ma gli idioti infantili dell'Occidente, che oggi hanno preso il potere, non vogliono rendersene conto», conclude.

