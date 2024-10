Melania Trump ha pubblicato le sue memorie in cui parla del marito Donald Trump. ats

Melania Trump ha pubblicato il suo mémoire, in cui parla del marito Donald Trump. Durante un'intervista a «Fox News», l'ex First Lady ha fornito alcune informazioni molto intime sul candidato repubblicano.

CoverMedia Covermedia

Melania Trump ha rivelato cosa indossa a letto l'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump. O meglio, cosa non indossa.

L'ex First Lady ha fatto questa confessione in un'intervista a The Five di «Fox News». Il conduttore Greg Gutfeld le ha chiesto se il 78enne candidato alla presidenza a volte dorme.

«Dorme, certo, ma non molto», ha risposto lei. Alla domanda del conduttore: «Indossa il pigiama?». Melania Trump ha risposto «No» con una risata. «Cosa indossa quando dorme, Melania?», ha insistito Greg Gutfeld. Sempre ridendo, la donna si è chiusa le dita sulla bocca, indicando che non avrebbe detto altro.

L'ex modella 54enne, che di solito non è incline alla pubblicità, è apparsa in trasmissione per promuovere il suo nuovo libro, «Melania». Ha detto ai conduttori di avere «storie carine e simpatiche» sul marito da 19 anni, descrivendolo così: «È molto caloroso. È divertente. Ha una grande personalità».

«Tratta tutti allo stesso modo. Uomini o donne»

La nativa di Novo Mesto ha aggiunto: «E tutto ciò che vuole è rendere questo Paese sicuro, in modo che tutti abbiano un lavoro e godano della vita familiare. Tratta tutti allo stesso modo. Uomini o donne. Può sembrare duro con le donne, ma lo è allo stesso modo con gli uomini».

Questa precisazione serve a cancellare l'immagine di misoginia che si attacca alla pelle del candidato? La dichiarazione della moglie, che si è detta favorevole dell'aborto, potrebbe essere stata interpretata in questo modo dagli analisti e dai media.

Melania Trump ha anche parlato di come il figlio 18enne della coppia, Barron, si stia godendo la vita universitaria dopo aver recentemente iniziato gli studi alla New York University. «Sta andando molto bene. Ama le sue lezioni e i suoi insegnanti. Sta facendo il bravo, e si gode il fatto di essere tornato a New York», ha concluso l'ex First Lady.

CoverMedia