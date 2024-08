I manifestanti temono favoritismi per il partito di governo di Joko Widodo e Prabowo Subianto. Keystone

Migliaia di persone in Indonesia, a Giacarta e in altre città, si sono radunate per protestare contro i tentativi del governo di annullare una sentenza della Corte costituzionale che apre le elezioni ai partiti più piccoli. Lo riporta la Bbc.

SDA

La Corte suprema indonesiana ha stabilito infatti che i partiti non avranno bisogno di una rappresentanza minima del 20% nelle loro assemblee regionali per poter presentare un candidato.

Tuttavia, nel giro di 24 ore, il Parlamento ha depositato una mozione d'urgenza per annullare queste modifiche, una mossa che ha suscitato una condanna diffusa e timori di una crisi costituzionale.

Si prevede che la legge accelerata, che annullerà alcune parti della sentenza della Corte, verrà approvata entro oggi, mantenendo lo status quo, che favorisce i partiti nella coalizione di governo del presidente uscente, Joko 'Jokowi' Widodo, e del suo successore, Prabowo Subianto.

La decisione del Parlamento implica che Anies Baswedan, uno dei principali oppositori del governo, non potrà candidarsi all'influente carica di governatore di Giacarta.

Il governo indonesiano sta anche cercando di trovare un modo per aggirare la decisione della Corte costituzionale di mantenere l'attuale limite minimo di età di 30 anni per i candidati, che impedirebbe al figlio 29enne del presidente Widodo, Kaesang Pangarep, di candidarsi in una competizione regionale a Giava Centrale.

SDA