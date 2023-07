Oligarca 40enne muore a Mosca in circostanze misteriose

Anton Cherepennikov, 40 anni, a capo della più grande azienda informatica russa, la Ics Holding, è stato trovato morto nel suo ufficio a Mosca, secondo i media russi. L'uomo d'affari era ritenuto vicino ai servizi di sicurezza russi. Cherepennikov è l'ultima figura di alto profilo dell'élite del Paese a morire in circostanze non ancora chiare.

Anton Cherepennikov durante un evento a Mosca il 16 gennaio. IMAGO/Grigory Sysoyev/POOL/TASS/Sipa

Hai fretta? blue News riassume per te: Il 40enne Vasily Polonsky sarebbe ufficialmente morto per un arresto cardiaco, ma un suo amico mette in dubbio questa versione,

Vasily Polonsky era vicino al Servizio di sicurezza federale russo (Fsb).

Nel giro di due giorni sono morte due persone legate al regime di Putin. Mostra di più

Secondo i media russi, il decesso è stato attribuito a un arresto cardiaco, ma un suo amico, Vasily Polonsky, ha dichiarato di non credere alla causa ufficiale della morte, come ha riferito il media in lingua russa Baza: «La causa esatta della morte dell'imprenditore sarà determinata in seguito», ha dichiarato l'agenzia.

Secondo il quotidiano indipendente russo Novaya Gazeta, la Ics Holding è stata utilizzata dal Servizio di sicurezza federale russo (Fsb) per la sorveglianza delle attività online dei cittadini, la società è stata beneficiaria di una legge, introdotta nel 2018, che ha rafforzato il controllo dei servizi di sicurezza russi sui cittadini.

Questa legge ha permesso agli operatori di telecomunicazioni di conservare le registrazioni audio di tutte le chiamate e i messaggi di testo per sei mesi e il traffico internet per un mese. La Ics Holding è stata sottoposta a sanzioni internazionali in seguito all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia.

Di cosa si occupava l'imprenditore?

Cherepennikov è stato a lungo socio dell'oligarca Alisher Usmanov, colpito anche lui da sanzioni internazionali per i suoi legami con il presidente russo Vladimir Putin.

L'imprenditore faceva parte del consiglio di amministrazione di Usm e degli operatori di telefonia cellulare Megafon e Usm Telecom, che Usmanov controlla, ha scritto Novaya Gazeta.

Seconda morte del giro di Putin in due giorni

Nel giro di due giorni sono morte due figure legate al regime di Putin: due giorni fa il corpo di Igor Kudryakov, 63 anni, è stato scoperto nel suo appartamento situato nel quartiere Presnensky di Mosca.

Kudryakov era un oligarca miliardario, ex funzionario governativo, e secondo alcune informazioni era malato di cancro.

SDA