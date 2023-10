Il premier israeliano Benjamin Netanyahu Keystone

«Quel sabato maledetto resterà scolpito nella storia di Israele. Non lo dimenticheremo». Lo ha detto il premier israeliano Benyamin Netanyahu in un discorso alla nazione.

Il premier ha poi aggiunto: «stiamo colpendo i nostri nemici con una forza senza precedenti. I nostri nemici hanno iniziato a pagare il prezzo, non sanno cosa avverrà, è solo l'inizio. Distruggeremo e sradicheremo Hamas, arriveremo alla vittoria».

Il Premier – che ha parlato a riposo sabbatico iniziato – ha ricordato di aver parlato con il presidente Usa Joe Biden e con altri leader mondiali che hanno mostrato ampio sostegno a Israele «Usciremo da questa guerra – ha concluso – più forti».

Dal canto suo, Hamas ha pubblicato un video – la cui autenticità non è verificabile – in cui si mostrano i miliziani armati con in braccio diversi bambini israeliani in ostaggio, mentre un neonato viene cullato in una carrozzina. L'organizzazione sostiene di aver girato le immagini in un kibbutz nel primo giorno dell'assalto.

SDA