Swiss cancella i voli speciali da Israele, è troppo pericoloso

La compagnia aerea Swiss ha deciso per il momento di non operare più alcun volo speciale di andata e ritorno Zurigo-Tel Aviv per rimpatriare cittadini svizzeri che si trovano in Israele: la situazione è troppo pericolosa.

La compagnia di bandiera non effettuerà più rimpatri da Israele. KEYSTONE/CHRISTIAN BEUTLER

Lo ha confermato oggi, venerdì, lo stesso vettore all'agenzia Keystone-ATS.

I collegamenti erano organizzati in collaborazione con il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE): finora ne erano stati eseguiti tre tutti operati da Airbus A321 neo della compagnia di bandiera, che in totale avevano riportato in Svizzera circa 650 persone.

Due ulteriori voli erano previsti nella giornata di sabato ma per il momento non verranno effettuati.

pv, ats