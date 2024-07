Perché i servizi segreti non hanno notato l'attentatore di Trump? Alcune ipotesi

Donald Trump è protetto dagli agenti dei servizi segreti statunitensi. Foto: Evan Vucci/AP/dpa sda

L'attentatore di Donald Trump si è posizionato su un tetto a meno di 120 metri da lui. Alcuni membri del pubblico hanno addirittura attirato l'attenzione sul sospetto gridando. Adesso, quindi, la polizia e i servizi segreti devono affrontare domande difficili.

Hai fretta? blue News riassume per te L'attentato a Donald Trump ha scatenato un'ondata di critiche nei confronti dei servizi segreti, responsabili della protezione dell'ex presidente degli Stati Uniti.

Un ex funzionario dei servizi segreti ha descritto come un «fallimento grossolano» l'incapacità di individuare l'assassino sul tetto.

Il giovane si è posizionato su un tetto a 120 metri dal palco e ha aperto il fuoco dieci minuti dopo l'inizio del discorso di Trump.

Sebbene i cecchini dei servizi segreti abbiano eliminato l'aggressore quasi subito, un membro del pubblico è stato ucciso e altri due sono rimasti gravemente feriti.

Gli esperti hanno criticato le misure di sicurezza e hanno chiesto un'indagine approfondita sull'incidente. Mostra di più

Dopo l'attacco all'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, si sta scatenando una bufera sulle forze di sicurezza dei servizi segreti che avrebbero dovuto proteggere il candidato repubblicano con il supporto della polizia di Stato durante il comizio elettorale a Butler, in Pennsylvania.

Matt Shoemaker, ex agente dei servizi segreti e politico repubblicano, ha descritto l'incidente a «Business Insider» come un «grossolano fallimento» da parte delle guardie del corpo. È incredibile che sia stato trascurato un sospetto tiratore su un tetto, che aveva una chiara linea di tiro verso il podio.

L'attacco solleva molti interrogativi sulle disposizioni di sicurezza. Trump, una delle figure più controverse della politica americana, sta polarizzando fortemente il Paese. La disponibilità di armi da fuoco negli Stati Uniti aumenta ulteriormente il rischio di questi incidenti.

Il cecchino si è posizionato a 120 metri di distanza

Testimoni e funzionari hanno ricostruito che, poco dopo l'inizio del discorso di Trump, il cecchino è salito sul tetto dell'edificio di un solo piano con un fucile d'assalto semiautomatico, a circa 120 metri dal palco dell'oratore.

Trump è arrivato con un'ora di ritardo e ha iniziato il suo discorso sull'immigrazione illegale. Dieci minuti dopo, l'assassino ha aperto il fuoco. Molti dei presenti hanno inizialmente scambiato i colpi per fuochi d'artificio.

Un proiettile ha colpito Trump all'orecchio destro, ferendolo leggermente. Le guardie del corpo hanno reagito immediatamente, facendo da scudo all'ex presidente e rispondendo al fuoco. Tuttavia, un proiettile ha ucciso uno spettatore dietro il tycoon e altre due persone sono rimaste gravemente ferite.

«Un errore nella pianificazione o nell'esecuzione»

I cecchini dei servizi segreti hanno risposto immediatamente al fuoco dell'aggressore, uccidendolo. Circa un minuto dopo, Trump e le sue guardie del corpo si sono rialzati. Il candidato alla presidenza ha alzato più volte il pugno ed è stato scortato verso la sua limousine mentre il pubblico urlava «USA».

Nel frattempo, i filmati e i video del pubblico hanno mostrato il corpo senza vita dell'assassino sul tetto dell'edificio.

Il governatore della Pennsylvania parla dello stato delle indagini dopo l'attentato a Trump. Sue Ogrocki/AP

L'edificio su cui si è appostato l'attentatore appartiene alla società «American Glass Research» ed era fuori dal perimetro di sicurezza. I visitatori degli eventi di Trump devono normalmente passare attraverso un controllo di sicurezza, ma questo edificio è passato inosservato.

L'ex agente dell'FBI Steve Moore è stupito: «Il fatto che qualcuno abbia permesso che questo tetto passasse inosservato e non fosse sorvegliato potrebbe essere stato un errore di pianificazione o di esecuzione».

Un repubblicano annuncia un'indagine

Anche l'agente dell'FBI in pensione Bobby Chacon ha espresso sorpresa per il fatto che nessuno sorvegliasse il tetto, che ha descritto come un «punto di osservazione perfetto». «Questo edificio è il più vicino con una chiara vista sul palco. Sono scioccato che non ci fosse nessuno sul tetto», ha detto Chacon alla «CNN».

L'FBI condurrà le indagini e si concentrerà sul piano di sicurezza. Donald Mihalek, ex agente dei Servizi Segreti, ha dichiarato al «Wall Street Journal» che di solito le sedi vengono ispezionate in anticipo per creare un piano di sicurezza. Tuttavia, gli eventi all'aperto rappresentano una sfida, poiché non è possibile bloccare intere città.

Anche i politici sono intervenuti: Mike Johnson, leader della maggioranza repubblicana alla Camera dei Rappresentanti, ha annunciato una «indagine completa».

Il video mostra il tiratore sul tetto

Sabato sera, un partecipante all'evento ha dichiarato all'emittente televisiva britannica «BBC» che lui e altre persone avevano visto il tiratore salire sul tetto, diversi minuti prima che venissero sparati i colpi.

Hanno riconosciuto chiaramente che l'uomo era armato e lo hanno fatto notare alla polizia. Hanno anche cercato di attirare l'attenzione sul pericolo facendo dei gesti rivolti alle forze di sicurezza, che erano posizionate sul tetto di un fienile con un binocolo e guardavano in direzione del pubblico.

🚨Wild video shows the shooter crawling into position while folks point him out to law enforcement at Trump rally. pic.twitter.com/pYRvkSWZSb — Moshe Schwartz (@YWNReporter) July 15, 2024

I video su Tiktok e X mostrano Crooks che striscia incontrastato sul tetto. I partecipanti all'evento hanno anche richiamato a gran voce l'attenzione su di lui. Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa AP, un agente di polizia è persino salito sul tetto, ma poi è tornato indietro.

Nel punto cieco degli agenti?

Nuove scoperte dimostrano che la posizione del cecchino sul tetto era apparentemente in gran parte nell'angolo cieco degli agenti dei servizi segreti.

Anche l'agente dell'FBI Moore ipotizza che i Servizi Segreti non avrebbero potuto sparare immediatamente. Ha dichiarato alla «CNN»: «Non si può semplicemente dire ‹Oh, c'è qualcuno sul tetto› e sparare. Devono guardare e aspettare di vedere una pistola. Il problema è che quell'area del tetto potrebbe essere coperta da un muro».

«I cattivi devono essere fortunati solo una volta»

Moore è certo che ci saranno «cambiamenti drastici» nelle procedure di sicurezza dopo il tentato assassinio di Trump, tra cui l'ampliamento dei perimetri e maggiore attenzione. «I servizi segreti devono essere sempre perfetti. Ai cattivi basta essere fortunati o avere ragione una sola volta», ha sintetizzato Moore.

James Comer, presidente della House Oversight Committee, ha annunciato l'avvio di un'indagine su quanto accaduto. «Ho già chiesto ai Servizi Segreti un briefing e sto anche chiedendo alla direttrice dei Servizi Segreti di comparire in un'audizione», ha dichiarato Comer.

La direttrice dei Servizi Segreti sotto tiro

In seguito all'attacco, Mike Johnson, leader della maggioranza repubblicana alla Camera dei Rappresentanti, ha annunciato su X un'indagine completa sui tragici eventi.

L'attacco all'ex presidente non solo ha messo in luce le lacune dei servizi segreti in materia di sicurezza, ma ha anche avuto conseguenze politiche. Johnson ha sottolineato che i rappresentanti dei servizi di sicurezza saranno convocati al più presto davanti alle commissioni parlamentari.

Kimberly Cheatle, direttrice dei servizi segreti dal 2022, è al centro delle critiche. La donna è stata pesantemente attaccata soprattutto sui social media. Anche Elon Musk, CEO di Tesla e proprietario della piattaforma X, l'ha duramente criticata.

Donald Trump soddisfatto dei servizi segreti

Sabato sera, Musk ha annunciato il suo sostegno ufficiale alla candidatura presidenziale di Trump e ha criticato aspramente Cheatle. «Quindi, prima che le venisse affidata la responsabilità di proteggere il presidente, faceva la guardia ai pacchetti di Cheetos», ha scritto polemicamente Musk.

So before being in charge of protecting the President, she was guarding bags of Cheetos … — Elon Musk (@elonmusk) July 14, 2024

Cheatle, che ha avuto una lunga carriera nei servizi segreti prima del suo periodo di tre anni alla PepsiCo, è considerata da molti una professionista esperta. Il presidente Joe Biden, che l'ha nominata nuovamente direttrice del servizio di sicurezza nel 2022, l'ha conosciuta durante il suo mandato di vicepresidente, quando faceva parte della sua scorta.

Una cosa è chiara: il fallito attentato alla vita di Trump è un incubo per i servizi segreti e avrà delle conseguenze. Il tycoon, però, ha dichiarato che i servizi segreti «hanno fatto un lavoro fantastico».

Stati Uniti: ecco i presidenti o candidati alla Casa Bianca che sono stati attaccati Abraham Lincoln è stato il primo presidente degli Stati Uniti a essere assassinato nel 1865. Mentre assiste a una rappresentazione speciale della commedia «Our American Cousin» al Ford's Theatre di Washington, viene ucciso con un colpo di pistola. Il colpevole è John Wilkes Booth, attore e fanatico sostenitore dei Confederati, sconfitti nella Guerra Civile due giorni prima. Booth spara al presidente alla testa da una distanza ravvicinata. Lincoln viene portato privo di sensi in un edificio vicino e sottoposto a cure mediche. Il mattino seguente muore. Si scopre che l'assassinio fa parte di una cospirazione contro diversi membri del governo degli Stati Uniti. Booth, l'assassino di Lincoln, viene successivamente ucciso e quattro cospiratori, tra cui una donna, vengono impiccati tre mesi dopo. Immagine: Imago/Kena Images Anche l'attentato al presidente americano James Garfield si conclude fatalmente. Il 2 luglio 1881, sei mesi dopo il suo insediamento, Garfield viene ucciso in una stazione ferroviaria di Washington. Il suo assassino, Charles Guiteau, un avvocato di 39 anni e suo ex sostenitore, sarebbe stato insoddisfatto di non aver ottenuto un lavoro nell'amministrazione di Garfield. Altre fonti lo descrivono come mentalmente disturbato. Il medico e inventore americano Alexander Graham Bell aveva cercato di trovare e rimuovere il proiettile nel petto di Garfield utilizzando un dispositivo appositamente sviluppato, ma invano. Il presidente muore per avvelenamento del sangue poche settimane dopo e Guiteau è stato giustiziato nel giugno 1882. Immagine: Imago/Gemini Collection Il presidente degli Stati Uniti William McKinley viene ucciso con un colpo di pistola a distanza ravvicinata a Buffalo, New York, nel settembre 1901. Dopo un discorso all'Esposizione Panamericana, stava stringendo la mano a diverse persone quando l'anarchico Leon Czolgosz gli punta contro una pistola e preme il grilletto. In un primo momento sembra che le ferite non siano mortali, ma poi sopraggiunge la cancrena e McKinley muore. L'assassino Czolgosz viene giustiziato sulla sedia elettrica. Immagine: Imago/Gemini Collection Questa radiografia mostra il torace di Theodore Roosevelt dopo il tentativo di assassinio dell'ottobre 1912. «Teddy», come era conosciuto Roosevelt, viene aggredito a Milwaukee poco prima di un'apparizione della campagna elettorale. A quel punto, aveva già svolto due mandati presidenziali e si stava ricandidando come indipendente. Roosevelt non viene ferito gravemente: una custodia per occhiali e il manoscritto piegato del suo discorso attutiscono il colpo. Il colpevole, John Schrank, viene arrestato e trascorre il resto della sua vita ricoverato in ospedali psichiatrici. Immagine: Imago/UIG Poche settimane prima di prestare giuramento come presidente, Franklin D. Roosevelt sta tenendo un discorso dal retro della sua auto scoperta a Miami, nel febbraio 1933, quando vengono sparati cinque colpi di pistola. Roosevelt non viene colpito, ma il sindaco di Chicago, Anton Cermak, che sta parlando con Roosevelt, viene ferito e muore 19 giorni dopo. Il colpevole viene condannato a morte. Nella foto si vede Donald Trump sotto una gigantografia di Roosevelt durante un evento in occasione del 75° anniversario del D-Day. Immagine: imago images/ZUMA Press Nel novembre 1950, il presidente Harry S. Truman si trova a Blair House, di fronte alla Casa Bianca, quando due uomini armati fanno irruzione. Truman non rimane ferito nell'attentato, ma un agente di polizia della Casa Bianca e uno degli assalitori rimangono uccisi nello scambio di colpi e altri due agenti di polizia rimangono feriti. L'attentatore, Oscar Collazo, viene condannato a morte. Nel 1952, Truman commuta la sentenza in ergastolo. La foto mostra l'assassino Oscar Collazo, che viene portato in ambulanza gravemente ferito. Immagine: Imago/Granger Historical Picture Archive La foto mostra i Kennedy a Dallas nel loro veicolo aperto pochi minuti prima che vengano sparati i colpi fatali del presidente John F. Kennedy al corteo nel 1963. Durante l'assassinio vengono sparati due colpi di fucile. Lee Harvey Oswald viene arrestato come sospettato e ucciso due giorni dopo sotto la custodia della polizia dal proprietario di un nightclub Jack Ruby. Sull'assassinio sono stati scritti più di 2'000 libri, eppure l'omicidio rimane tuttora un mistero: le teorie cospirative non tardano a circolare, ma tutte le prove indicano un unico colpevole assetato di vendetta. Immagine: imago images/Everett Collection Il candidato Robert F. Kennedy, fratello del presidente assassinato JFK, viene ucciso nel 1968 all'età di 42 anni all'Ambassador Hotel di Los Angeles da un palestinese di 24 anni di nome Sirhan Sirhan. Kennedy, gravemente ferito, avrebbe sussurrato all'orecchio dei paramedici che si affrettavano a sollevarlo da terra su una barella: «Non sollevatemi». Le sue ultime parole prima di perdere conoscenza. Nonostante un'operazione di quattro ore, le sue condizioni rimasero critiche. Kennedy viene dichiarato morto 26 ore dopo l'attentato. Immagine: Imago/Pond5 Images George Wallace è un candidato democratico alla presidenza. Nel 1972 viene colpito da un proiettile durante un evento elettorale nel Maryland. Di conseguenza, rimane paralizzato dalla vita in giù. Wallace vince le primarie in Maryland, Michigan, Tennessee e North Carolina e parla su una sedia a rotelle alla Democratic National Convention di Miami nell'estate del 1972, ma non viene nominato candidato alle presidenziali. La foto mostra il 38° presidente americano Gerald Ford che indietreggia quando viene colpito durante l'attentato da Sara Jane Moore nel 1975. Il proiettile, sparato da una distanza di dodici metri, manca Ford di soli dodici centimetri. Ford è doppiamente fortunato: questo è il secondo attentato nel giro di tre settimane. Nel primo tentativo, la sostenitrice di Charles Manson Lynette «Squeaky» Fromme gli punta contro un'arma semiautomatica, ma non esplode. Immagine: imago images/Everett Collection Il presidente Ronald Reagan ha appena tenuto un discorso all'Hilton Hotel di Washington D.C. e saluta i suoi fan mentre si dirige verso il corteo nel 1981. Poi vengono sparati dei colpi di pistola. Pochi secondi dopo gli spari, i giornalisti e gli agenti dei servizi segreti riescono a spingere l'assassino a terra e a trattenerlo. Reagan si salva per un pelo, mentre altre tre persone rimangono ferite. Il procedimento penale contro l'attentatore John Hinckley si conclude in seguito con un'assoluzione per infermità mentale. Poco prima dell'operazione d'emergenza in ospedale, il repubblicano Reagan avrebbe chiesto all'équipe chirurgica: «Per favore, ditemi che siete tutti repubblicani». Immagine: Imago/Everett Collection L'allora presidente George W. Bush visita la Georgia nel 2005 e partecipa a un comizio a Tbilisi con il suo omologo Mikhail Saakashvili quando viene lanciata una bomba a mano. La granata ha mancato Bush di circa 100 metri, ma non è esplosa: un fazzoletto rosso avvolto strettamente intorno a essa avrebbe impedito il rilascio della leva di sicurezza. L'assassino georgiano Vladimir Arutyunian viene condannato all'ergastolo. Immagine: Wikipedia Un uomo dell'Idaho spara alla residenza ufficiale del presidente degli Stati Uniti Barack Obama nel 2011 da un'auto parcheggiata. I proiettili mancano di poco le guardie. A differenza della figlia minore Sasha, il presidente in carica e sua moglie non si trovavano alla Casa Bianca in quel momento. Dopo l'arresto Oscar Ortega-Hernandez ammette di voler uccidere Obama. Viene condannato a 21 anni di carcere per tentato omicidio. Come nel caso di Trump, l'attentato ha portato a discussioni sul ruolo dei servizi segreti, anche loro accusati di aver fallito all'epoca. Immagine: Imago/ABACAPRESS Il 13 luglio 2024 un giovane americano attenta alla vita di Donald Trump durante un comizio elettorale in Pennsylvania. Il candidato repubblicano alla Casa Bianca sopravvive all'attacco con lievi ferite all'orecchio destro. Uno spettatore viene ucciso e almeno altre due persone rimangono gravemente ferite. Il 20enne autore dell'attentato, Thomas Matthew Crooks, viene ucciso sulla scena dai servizi segreti. 