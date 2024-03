L'organizzazione non governativa (ong) russa per la difesa dei diritti umani OVD-Info riferisce che a Mosca la polizia ha cominciato a fermare persone che venerdì scorso avevano partecipato ai funerali dell'oppositore Alexei Navalny.

Persone russe si riuniscono per cercare di rendere omaggio al defunto leader dell'opposizione russa Alexei Navalny durante il suo funerale al cimitero di Borisovskoye a Mosca, Russia, il 01 marzo 2024. Il critico del Cremlino Navalny è morto all'età di 47 anni in una colonia penale artica il 16 febbraio 2024, dopo esservi stato trasferito nel 2023. La colonia è considerata una delle prigioni più dure del mondo. KEYSTONE

Lo riporta il quotidiano in linea con sede a Riga (Lettonia) Meduza, secondo il quale alcune delle persone fermate sarebbero state filmate dalle telecamere di sorveglianza o sarebbero comparse in filmati pubblicati in rete.

La testata fa l'esempio di una donna che sarebbe stata accusata di «esporre un simbolo vietato» dopo che in un video la polizia l'avrebbe sentita dire «Gloria agli eroi», la tradizionale risposta al saluto «Gloria all'Ucraina».

Commentando gli arresti, il portavoce di OVD-Info Dmitry Anisimov ha detto ai giornalisti del sito di notizie russo Agentstvo che il sistema di riconoscimento facciale di Mosca consente alle autorità di «tracciare il percorso di ogni individuo fino alla sua porta di casa».

SDA