Il Campidoglio degli Stati Uniti all'alba, di venerdì quando mancavano meno di due giorni alla probabile chiusura del governo a Washington, DC, USA, 29 settembre 2023. KEYSTONE

Il governo degli Stati Uniti si avvia verso lo shutdown. Se dovesse entrare in vigore domenica (domani), le operazioni governative sarebbero fortemente limitate. Le agenzie federali statunitensi dovrebbero chiudere tutto ciò che è considerato non essenziale.

Hai fretta? blue News riassume per te La chiusura del governo negli Stati Uniti è probabilmente imminente.

È improbabile che il cosiddetto shutdown venga scongiurato - il termine scade domenica sera.

I negoziati al Congresso non hanno avuto successo venerdì. Mostra di più

Che cos'è lo shutdown del governo?

Si verifica quando il Congresso degli Stati Uniti non riesce ad approvare una legge di finanziamento che venga firmata dal Presidente degli Stati Uniti.

I membri del Congresso sono chiamati ad approvare dodici diverse proposte di legge di spesa per finanziare le agenzie governative. Questo processo richiede molto tempo. Spesso i membri si accordano su una sola legge di spesa provvisoria per mantenere il governo in funzione.

Se non viene attuata alcuna legge di finanziamento, le agenzie federali devono interrompere le attività non essenziali. Non vengono quindi pagati gli stipendi fino alla fine dello shutdown.

I dipendenti di importanza sistemica, come i controllori del traffico aereo o gli agenti di polizia, dovranno comunque presentarsi al lavoro. Gli altri dipendenti del governo statunitense, invece, saranno messi in congedo forzato.

Quando inizierebbe lo shutdown e quanto durerebbe?

I fondi per il governo scadono il 1° ottobre, data di inizio dell'anno finanziario federale statunitense.

Lo shutdown entrerà in vigore alle 00:01 di domenica notte (poco dopo le sei del mattino ora svizzera) a meno che il Congresso non approvi un piano di finanziamento approvato dal Presidente.

Non è chiaro quanto durerà lo shutdown. Il Senato, controllato dai Democratici, e la Camera dei Rappresentanti, controllata dai Repubblicani, stanno lavorando a piani molto diversi per evitare lo shutdown.

Il leader della Camera Kevin McCarthy sta avendo difficoltà a ottenere il sostegno dei repubblicani di estrema destra per mantenere in funzione le agenzie governative.

Su chi incide lo shutdown?

Milioni di dipendenti del governo federale degli Stati Uniti che dovranno attendere i loro stipendi in caso di chiusura. Si tratta di molti dei circa 2 milioni di militari e degli oltre 2 milioni di dipendenti civili degli Stati Uniti.

Quasi il 60% di tutti i dipendenti federali statunitensi lavora per il Dipartimento della Difesa, il Dipartimento degli Affari dei Veterani e il Dipartimento della Sicurezza Nazionale.

I soldati in servizio attivo e i riservisti continuerebbero a lavorare malgrado lo shutdown. Ma, più della metà della forza lavoro civile del Dipartimento della Difesa, circa 440.000 persone, verrebbe messa in congedo forzato.

Tra i lavoratori del governo degli Stati Uniti ci sono i dipendenti della Transportation Security Administration (TSA), responsabili dei controlli di sicurezza negli aeroporti, e i corrieri postali.

Il Segretario ai Trasporti degli Stati Uniti, Pete Buttigieg, ha annunciato che la formazione dei nuovi controllori del traffico aereo sarà interrotta durante lo shutdown.

Inoltre, altri 1000 controllori di volo già in formazione saranno messi in congedo forzato. «Immaginate la pressione che un controllore del traffico aereo deve già affrontare ogni volta che prende servizio al lavoro, e poi immaginate l'ulteriore stress di venire al lavoro da una famiglia che non può più contare su quello stipendio», ha detto Buttigieg.

Lo shutdown potrebbe avere ripercussioni su diversi servizi governativi, tra cui il rilascio di passaporti statunitensi e licenze di porto d'armi.

I parchi nazionali degli Stati Uniti chiuderebbero se il governo si fermasse. Secondo la US Travel Industry Association, il settore dei viaggi potrebbe perdere 140 milioni di dollari al giorno a causa dello shutdown.

I parlamentari avvertono che uno shutdown potrebbe turbare i mercati finanziari. La banca d'investimento Goldman Sachs stima che lo shutdown ridurrebbe la crescita economica dello 0,2% ogni settimana.

E i tribunali, il lavoro del Congresso e lo stipendio del presidente?

Il Presidente degli Stati Uniti e i membri del Congresso continuerebbero a lavorare e a ricevere il loro stipendio. Ma i loro dipendenti il cui servizio non è considerato essenziale verrebbero messi in congedo forzato.

La Corte Suprema degli Stati Uniti non sarebbe colpita da un breve shutdown. Secondo la portavoce Patricia McCabe, infatti, la Corte può contare su un fondo di denaro proveniente dalle tasse giudiziarie. Un portavoce della magistratura, Peter Kaplan, ha dichiarato che anche gli altri tribunali federali statunitensi opereranno normalmente per il momento, almeno per le prime due settimane di ottobre.

Anche in caso di shutdown prolungato, il sistema giudiziario statunitense non cesserà di operare. I giudici statunitensi continuerebbero a essere pagati perché la riduzione dei loro stipendi durante il mandato è illegale secondo la Costituzione degli Stati Uniti, secondo i dati del Congressional Research Service.

I fondi per i tre investigatori speciali nominati dal procuratore generale degli Stati Uniti Merrick Garland continuerebbero a essere disponibili. Ciò non interferirebbe con le indagini della magistratura federale statunitense sull'ex presidente Donald Trump e con quelle sul figlio del presidente Joe Biden, Hunter Biden.

Ci sono stati altri Shutdown?

Sì, la maggior parte delle chiusure più significative si sono verificate a partire dagli anni '90, quando era in carica l'ex presidente Bill Clinton.

Lo shutdown più lungo si è verificato tra il 2018 e il 2019 sotto Trump. All'epoca, lui e i democratici del Congresso degli Stati Uniti non riuscivano a trovare un accordo sulla sua richiesta di denaro per costruire un muro di confine. Lo shutdown durò 35 giorni. Si trattò di uno shutdown parziale perché il Congresso aveva approvato alcune leggi per finanziare parti del governo.