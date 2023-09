Chris Christie in diretta TV: «Donald, so che stai guardando»

Chris Christie si rivolge al suo collega di partito Donald Trump guardando direttamente nella telecamera. Screenshot MSNBC

I repubblicani sembrano fare tutto il possibile per dividersi pubblicamente. È difficile tenere traccia di chi si agita contro chi. Ma una cosa è chiara: Donald Trump è in mezzo a tutto questo. Ecco una panoramica dei principali scontri all'interno del partito repubblicano.

Hai fretta? blue News riassume per te Il Partito repubblicano è attualmente impegnato in una vasta guerra di trincea.

In un dibattito televisivo, Ron DeSantis e Chris Christie hanno attaccato direttamente Donald Trump. Sono volate scintille anche tra Nikki Haley e Vivek Ramaswamy.

Gli Stati Uniti rischiano di non poter pagare i propri dipendenti se non sarà raggiunto un accordo sul bilancio entro la mezzanotte di oggi, sabato 30 settembre. Kevin McCarthy vuole impedire lo «shutdown» come presidente della Camera dei rappresentanti, ma riceve pressioni da un gruppo di destra all'interno del partito.

Poiché il repubblicano Tommy Tuberville sta bloccando tutte le promozioni nell'esercito americano che il Senato deve approvare a causa delle regole sull'aborto, il Pentagono non può pianificare niente e non può dirigere nulla.

Donald Trump si scaglia contro Christie e «Ron DeSanctimonious», ma anche contro il collega di partito Jeb Bush, che però confonde con George W. Bush. E s'inventa pure una vittoria contro Obama nel 2016... Mostra di più

All'inizio di novembre del 2024, il popolo statunitense deciderà chi dovrà essere il suo nuovo presidente. A oltre un anno dalle elezioni, però, i repubblicani sono sorprendentemente in difficoltà.

Donald Trump spacca il partito: l'ex presidente viene attaccato frontalmente da una parte della concorrenza nel terzo dibattito televisivo repubblicano, in cui si fa notare per la sua assenza.

Kevin McCarthy viene sconfessato dai suoi stessi membri di partito come presidente della Camera dei rappresentanti. E un senatore repubblicano sta attualmente paralizzando l'esercito statunitense a livello mondiale.

Ecco una panoramica di quattro guerre di trincea che attualmente fanno sembrare il partito una compagnia di puro caos.

Secondo dibattito in TV: «Donald, so che stai guardando»

Pure il secondo dibattito televisivo dei candidati presidenziali del partito deve fare a meno di Donald Trump. Sebbene i suoi sostenitori possano considerarlo logico e saggio, non è solo il Wall Street Journal a chiedersi di cosa abbia paura l'ex presidente: sta evitando il confronto con la concorrenza, scrive il giornale conservatore.

Chris Christie ha ripreso questo aspetto con entusiasmo nel corso del dibattito: «Voglio guardare dritto nella telecamera e dirti, Donald, che so che stai guardando. Non puoi farne a meno», dice l'ex governatore del New Jersey tra le risate del pubblico. «Oggi non sei qui per i sondaggi, non sei qui per le accuse, non sei qui perché hai paura di salire su questo palco e difendere i tuoi risultati».

Il 61enne pensa anche che Trump stia schivando, «ducking away» (da «to duck», ndt.), il confronto, e se continua così, Christie lo chiamerà semplicemente «Donald Duck» (Paperino).

Anche Ron DeSantis ha un conto in sospeso con l'ex presidente. Il democratico Joe Biden manca di qualità di leadership «e sapete chi altro manca? Manca Donald Trump. Dovrebbe essere sul palco stasera. Ve lo deve per spiegare perché hanno accumulato 7.800 miliardi di dollari in più di debito».

Scintille tra Nikki Haley e Vivek Ramaswamy (a destra). Al centro: Il governatore della Florida Ron DeSantis. Keystone

Ma i candidati presenti possono anche prendersela tra di loro. «Onestamente ogni volta che ti ascolto mi sento un po' più stupida», ha detto Nikki Haley al concorrente Vivek Ramaswamy. Ramaswamy ha già proposto un divieto di utilizzo dei social media per i minori di 16 anni. L'imprenditore ha definito TikTok «fentanyl digitale», per poi aprire un account poco dopo. «Non ci si può fidare di te», ha rincarato Haley, l'ex governatrice della Carolina del Sud.

Gaetz contro McCarthy - Lo «Shutdown» incombe

Il bilancio dello Stato americano scade oggi, il 30 settembre, a mezzanotte. Se il Senato e la Camera dei Rappresentanti non troveranno un accordo su un nuovo modello di finanziamento, ci sarà uno shutdown: non solo i dipendenti pubblici, ma anche i militari, i soccorritori e la polizia non riceveranno più un salario dal 1° ottobre. Anche importanti prestazioni sociali cesseranno di essere erogate.

Il Senato ha elaborato un compromesso con un voto bipartisan di 77 a 19 che risolverà il bilancio almeno fino al 17 novembre. Il compromesso deve essere approvato dalla Camera dei Rappresentanti, dove il presidente e speaker è Kevin McCarthy, i cui repubblicani hanno una maggioranza risicata.

Ma il caucus è tutt'altro che unito, come ha dimostrato lo spettacolo indecoroso della nomina di McCarthy, avvenuta solo al 15mo scrutinio del gennaio 2023.

"Ce la faremo": Kevin McCarthy, presidente della Camera dei Rappresentanti, non vuole lo shutdown, ma gli amici di partito - meglio: i nemici di partito - avanzano sempre più richieste. AP

Un gruppo di repubblicani di destra, che all'epoca si era opposto, minaccia ora di nuovo di mettere nei guai McCarthy se le sue richieste non saranno soddisfatte. «Signor presidente, lei non sta più onorando l'accordo che le ha permesso di accettare questo ruolo», ha detto il capo del gruppo alla Camera . Vedi anche il post qui sotto.

Rep. Matt Gaetz (R-FL) calls Speaker McCarthy’s (R-CA) announcement of an impeachment inquiry a “rushed” attempt to avoid a motion to vacate the chair:



“I rise today to serve notice. Mr. Speaker, you are out of compliance with the agreement that allowed you to assume this role.” pic.twitter.com/yOdPVup4pX — The Recount (@therecount) September 12, 2023

Lo ha detto Matt Gaetz, che è al vertice da quando il Dipartimento di Giustizia ha smesso di indagare su di lui a febbraio perché sospettato di aver fatto sesso con minorenni.

Il fatto che stia rischiando l'insolvenza dello Stato per far rispettare le richieste del suo gruppo ha suscitato critiche anche da parte dei repubblicani, mentre i sostenitori della linea dura vogliono vedere ancora più richieste rivolte a McCharty.

Il senatore che ostacola i militari

Quello che Tommy Tuberville sta facendo a Washington in questo momento è ciò che l'agenzia di stampa AP definisce una «campagna senza precedenti».

Il senatore repubblicano dell'Alabama ha dichiarato guerra al Pentagono per aver concesso a tutte le donne soldato la possibilità di abortire. Tuberville, sostenitore di Trump, vuole forzare il voto sulla questione.

Guerra culturale: Tommy Tuberville blocca le promozioni di alti ufficiali militari al Senato di Washington. EPA

In particolare, il 69enne sta bloccando tutte le promozioni militari che devono essere approvate dal Senato. Sì, un solo senatore ha il potere di farlo, anche se tutti gli altri 99 la pensano diversamente. L'ex allenatore di football è stato criticato duramente per questo, anche da esponenti del partito repubblicano come Mitch McConnell.

L'effetto dell'ostruzionismo è spiegato da Peter Zeihan, esperto statunitense di geopolitica: «In questo momento abbiamo 300 alti ufficiali militari negli Stati Uniti che non possono nemmeno ottenere i loro nulla osta di sicurezza, il che rende impossibile per loro ottenere le informazioni di cui hanno bisogno per pianificare le prossime mosse».

Con i cartelli con i nomi dei militari ostacolati davanti alla Casa Bianca, la gente manifesta contro Tuberville il 19 settembre. KEYSTONE

Tuberville ha messo le catene al Pentagono: «Se non si ottiene la conferma [al Senato], non si ottengono autorizzazioni, non si ottengono informazioni, non si può fare un piano. [Tuberville] ha preso l'esercito più forte del mondo e ha distrutto la capacità di comando della sua leadership». Il senatore è «o l'agente cinese più talentuoso di sempre» o «la persona più stupida della Camera dei Rappresentanti».

Trump contro il resto del mondo

Dopo il dibattito televisivo, Donald Trump pubblica diversi post in cui i commentatori lo proclamano vincitore dell'intera vicenda. Naturalmente, si rivolge ai suoi critici separatamente: mostra diverse clip di «Ron DeSanctimonious» in cui il concorrente lo elogia, accompagnate da un ironico «Grazie».

Una vignetta satirica postata sul suo social da Donald Trump. Profilo Truth di Donald J. Trump.

Di Chris Christie, evidentemente in sovrappeso, mostra un montaggio di immagini con un grande buffet e bestemmia che da governatore Chrstie aveva solo il 9% di approvazione: «Il New Jersey voleva buttare fuori il "fannullone"».

Inoltre, il New Yorker pubblica i risultati di un sondaggio che lo vede con un vantaggio del 54%, molto più avanti dei suoi rivali di partito: Ron DeSantis è secondo con il 15%.

A volte il 77enne si scaglia anche contro i colleghi di partito, colpendo la persona sbagliata. È quello che è successo in South Carolina, quando Trump ha fatto un po' di confusione: «Quando sono arrivato qui, tutti pensavano che Bush avrebbe vinto perché pensavano che Bush fosse un militare. Ci ha coinvolto in Medio Oriente. Come è andata a finire?».

a confused Trump seems to think Jeb Bush was president when the US invaded Iraq pic.twitter.com/je7U1EaPLx — Aaron Rupar (@atrupar) September 25, 2023

In realtà, Trump vuole parlare di Jeb Bush: ha battuto l'allora governatore della Florida nel 2016 nella corsa alla nomination repubblicana. Solo che l'ha confuso con George W. Bush, che ha dato il via alla Seconda guerra del Golfo, ma ha anche svolto due mandati.

Proprio la settimana precedente, in occasione di un evento a Washington, l'ex presidente ha fantasticato di aver battuto anche Barack Obama alle urne: «Con Obama abbiamo vinto un'elezione che tutti dicevano non avremmo potuto vincere».

In quel discorso avverte anche che «la seconda guerra mondiale» scoppierà se lui non tornerà alla Casa Bianca.