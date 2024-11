Donald Trump è in vantaggio - non è una sorpresa. KEYSTONE

Nelle prime ore del mattino, Donald Trump è chiaramente in vantaggio su Kamala Harris. Ma un simile quadro iniziale è del tutto normale. blue News spiega perché.

Sven Ziegler Sven Ziegler

Hai fretta? blue News riassume per te Nelle prime ore del mattino, Donald Trump è chiaramente in vantaggio su Kamala Harris.

Ma quella che sembra l'inizio di una vittoria schiacciante, è del tutto normale.

blue News spiega perché e vi propone un parallelo con quanto successo nel 2020. Mostra di più

Nelle prime ore della notte elettorale, il candidato repubblicano Donald Trump è in netto vantaggio sulla sfidante democratica Kamala Harris.

Ma un simile quadro iniziale non è affatto insolito, ma deriva da fattori specifici del sistema elettorale statunitense e dei conteggi dei voti regionali. blue News spiega perché l'attuale vantaggio di Trump era prevedibile e come il quadro potrebbe cambiare con il progredire dello spoglio.

Le roccaforti repubblicane contano rapidamente

L'Indiana ha votato chiaramente a favore di Trump, il che non sorprende. Darron Cummings/AP/dpa

I primi seggi elettorali chiudono tradizionalmente negli Stati dell'Indiana e del Kentucky, considerati roccaforti repubblicane. Ciò significa che i primi risultati provengono spesso da Stati in cui Trump è in netto vantaggio.

L'Indiana e il Kentucky sono Stati repubblicani affidabili, quindi il conteggio dei voti qui inizia presto la sera e mostra rapidamente un vantaggio per Trump. Questi Stati «rossi» forniscono spesso i primi risultati, rafforzando la presenza repubblicana in anticipo. In realtà, gli Stati «rossi» che sono già stati contati non sono sorprendenti, ma previsti.

Le roccaforti repubblicane come l'Indiana e il Kentucky tendono storicamente a essere scrutinate in anticipo. Poiché i loro seggi chiudono per primi, spesso forniscono i primi risultati a favore dei repubblicani prima che gli Stati che tendono ad avere una base di elettori democratici più forte inizino a comunicare i loro risultati.

Questo schema porta a un vantaggio repubblicano iniziale in quasi tutte le elezioni, spesso compensato in seguito dai voti nelle roccaforti democratiche.

Voto di persona vs. voto per corrispondenza

I voti per posta vengono tradizionalmente conteggiati più tardi. Patrick Sison/AP

Un altro fattore del vantaggio iniziale di Trump è l'ordine di conteggio dei voti. In molti Stati, i voti espressi di persona il giorno delle elezioni vengono contati per primi, e di solito sono dominati da elettori repubblicani.

Al contrario, gli elettori democratici sono più propensi a esprimere il proprio voto tramite scheda assente, che spesso viene scrutinato in tarda serata o addirittura il giorno successivo.

Questo ritardo può far sì che il vantaggio iniziale del candidato repubblicano venga annullato durante la notte. Il voto per corrispondenza gioca un ruolo decisivo, soprattutto nelle gare ravvicinate, e può ancora avere un impatto significativo sul risultato delle elezioni.

Questo effetto è particolarmente evidente negli swing states, dove gli elettori sono fortemente divisi.

Poiché i voti per corrispondenza sono spesso più popolari nelle aree urbane e negli elettorati a tendenza democratica, spesso è solo quando vengono conteggiati che il vantaggio iniziale cambia.

Molti analisti sottolineano quindi che i risultati del voto di persona non riflettono il quadro finale, il che porta spesso a presunti colpi di scena nella notte elettorale.

Alla fine, decidono gli swing states

La Georgia è uno degli swing states decisivi John Bazemore/AP/dpa

L'esito delle elezioni statunitensi è tradizionalmente deciso dai cosiddetti «swing states», Stati che non possono essere chiaramente assegnati né ai democratici né ai repubblicani e che quindi hanno il potere di influenzare il risultato elettorale.

In questi Stati, tra cui la Georgia, la Carolina del Nord e la Pennsylvania, la gara è di solito estremamente combattuta e può durare fino al giorno successivo per lo spoglio completo dei voti.

Gli attuali risultati provvisori sono quindi ancora incompleti e potrebbero dare l'impressione di un forte vantaggio per Trump fino a quando non saranno conteggiati tutti i voti in questi Stati critici.

Nelle elezioni passate, è stato dimostrato più volte che la tendenza negli Stati in bilico spesso non cambia fino a tarda notte o al giorno successivo.

Il conteggio dei voti assenti, che sempre più spesso vengono espressi nelle aree urbane a tendenza democratica, può portare a un vantaggio iniziale di Trump che si sposta lentamente verso Harris.

Pertanto, una valutazione completa dell'esito delle elezioni potrà essere fatta solo dopo lo spoglio di tutti i voti in questi Stati contesi.

Paralleli con il 2020

Uno scenario simile si è verificato nelle elezioni del 2020, quando anche il vantaggio iniziale del candidato repubblicano si è ridotto nel corso della notte, man mano che le roccaforti democratiche e i voti per corrispondenza venivano conteggiati più tardi.

Anche questo ha portato a un iniziale dominio dei repubblicani nei titoli dei giornali, ma questo è stato poi modificato dal cosiddetto "blue shift", il conteggio successivo dei voti democratici.

Elezioni americane del 2024 Il 5 novembre l'America eleggerà un nuovo presidente. Non solo il presidente, ma anche 35 seggi del Senato, l'intera Camera dei Rappresentanti e undici governatori. blue News accompagnerà la fase calda del duello per la Casa Bianca non solo con uno sguardo dalla Svizzera, ma anche con reportage direttamente dagli Stati Uniti. Patrick Semansky/AP/dpa

È probabile che questo effetto sia visibile anche nelle elezioni attuali, dato che molti elettori democratici hanno nuovamente espresso il loro voto per corrispondenza.

In sintesi, l'attuale vantaggio di Trump nei primi risultati dello spoglio può essere considerato un fenomeno normale nel sistema elettorale statunitense.

Date le peculiarità regionali e organizzative del sistema, il risultato elettorale finale sarà chiaro solo dopo lo spoglio degli ultimi swing states e dei voti postali.

