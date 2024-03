Nella foto d'archivio la strada chiusa per la Valle Bedretto. © Ti-Press / Carlo Reguzzi

È stata chiusa sabato la strada per All’Acqua, da domenica lo sarà a partire da Airolo. Lo scrive la RSI. L'allerta valanghe di grado 4 è sempre in vigore per l’Alto Ticino.

SwissTxt / pab Paolo Beretta

La Valle Bedretto da domenica sarà completamente isolata a causa della chiusura della strada da Airolo, prevista a causa delle intense nevicate che aggiungeranno fino a un metro e mezzo di neve alle già cospicue quantità presenti.

La misura arriva dopo la chiusura, avvenuta sabato, della strada per All’Acqua, un primo passo di precauzione dato l’arrivo di nuove abbondanti precipitazioni.

L’Alto Ticino è sempre interessato da un’allerta valanghe di livello 4 su 5 attivata per le zone sopra i 1’800 metri.

Per l'Alto Ticino, è in vigore un allarme di grado quattro su cinque per quel che concerne l'arrivo di intense nevicate. Screenshot MeteoSvizzera.

Il Gruppo cantonale valanghe è all’opera per gestire l’emergenza. Il maltempo dovrebbe persistere fino a lunedì sera, pertanto si raccomanda attenzione e prudenza.

Anche in Vallese alcune strade e linee ferroviarie sono state chiuse per valanghe e frane: come tra Visp e Saastal, creando disagi e isolamento, e per la Val d’Anniviers, tagliata fuori dopo una frana.