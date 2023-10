La Polizia al lavoro sul luogo della violenta lite avvenuta in via Motta a Bellinzona, nel febbraio del 2022. © Ti-Press / Samuel Golay

La procura ha rinviato a giudizio il cittadino svizzero di origine polacca che il 4 febbraio 2022, all’Agip in via Motta di Bellinzona, armato di mazza ha aggredito un 57enne italiano, ferendolo gravemente.

Come ricorda la RSI, la vittima reclamava dei soldi ricavati della vendita di un furgone, di cui l’imputato si sarebbe dovuto occupare. Al contrario, l’uomo aveva usato il veicolo per saldare uno scoperto, sempre legato al commercio di vetture.

Il giorno dell'aggressione, i due uomini si erano incontrati per discutere della questione e erano andati a bere qualcosa, per poi tornare verso le 15.30 alla stazione di servizio in via Motta.

Il 49enne aveva invitato la vittima a entrare nel magazzino, dove sosteneva di tenere i contanti, ma - impugnata una mazza da hurling - si è scagliato su di lui, colpendolo ripetutamente alla testa e al fianco sinistro - almeno sei volte come accertato dall’inchiesta.

La vittima ha riportato lesioni cerebrali permanenti

Il 57enne, rende noto la RSI, è riuscito a sopravvivere, ma ha riportato delle lesioni cerebrali permanenti, tra cui un lieve deficit cognitivo.

Secondo la procuratrice pubblica Pamela Pedretti quindi si è trattato di un tentato assassinio. Alla seguente accusa si aggiungono quelle di appropriazione indebita e di falsità in documenti, legate alla faccenda dei veicoli.

La Corte delle Assise Criminali sarà composta anche dagli assessori giurati. La procuratrice intende chiedere infatti una pena superiore ai cinque anni, che il cittadino elvetico (oggi 51enne) ha già cominciato a espiare anticipatamente.