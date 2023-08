Ancora forti piogge in Ticino, ecco come potrebbe evolvere la situazione

Tra domenica e lunedì ci sono state ancora forti piogge in Ticino, soprattutto nel Sopraceneri, con numerosi disagi. Fino a questa sera resta in vigore l'allerta di grado 3. Guido Della Bruna di MeteoSvizzera conferma però che «in giornata il maltempo dovrebbe spostarsi verso ovest».

Maltempo in Ticino - 28 agosto 2023 Il Brenno a Biasca domenica. Immagine: KEYSTONE/Ti-Press/Pablo Gianinazzi La cascata di Santa Petronilla a Biasca domenica. Immagine: KEYSTONE/Ti-Press/Pablo Gianinazzi Il fiume Melezza a Golino ingrossato per le precipitazioni. Immagine: © Keystone - ATS / Ti-Press / Samuel Golay Un'altra prospettiva sul fiume Melezza. Immagine: © Keystone - ATS / Ti-Press / Samuel Golay A Losone lo straripamento del riale Brema ha portato allo sfollamento di alcuni abitanti. Immagine: © Keystone - ATS / Ti-Press / Samuel Golay

La pioggia ha continuato a colpire il Ticino, in particolare il Sopraceneri.

Il maltempo dovrebbe terminare oggi, lunedì, a fine giornata per poi «spostarsi verso ovest», ha spiegato Guido della Bruna di MeteoSvizzera alla RSI.

Nella notte tra domenica e lunedì ci sono state ancora forti piogge nella Svizzera italiana, in particolare nel Sopraceneri.

«Effettivamente la zona più interessata dalle precipitazioni è stata quella del Locarnese con il superamento, in diverse zone, dei 100 mm di pioggia per metro quadrato», ha detto Guido Della Bruna di MeteoSvizzera alla RSI.

Nelle ultime 12 ore precipitazioni ancora estese sul territorio con 50 - 80 mm. Ancora particolarmente interessato Locarnese. Oggi ancora rovesci temporaleschi, dal pomeriggio graduale attenuazione delle precipitazioni. pic.twitter.com/KM97jYqImQ — MeteoSvizzera (@MeteoSvizzera) August 28, 2023

Pure il Sottoceneri, però, è stato toccato da forti piogge, anche se i pompieri non sono quasi dovuti intervenire.

«Nel corso della notte nel Mendrisiotto (dove finora aveva piovuto piuttosto poco) si sono registrati tra i 40 e i 60 mm di pioggia per metro quadrato nel corso della notte», ha spiegato Della Bruna.

L'esperto ha anche evidenziato che «nella notte sul Sottoceneri si sono registrati venti molto forti, con punte di 100-110 km/h sulla vetta del Monte Generoso».

Ancora intensi rovesci fino a sera

Lunedì sono previsti ancora forti rovesci nella Svizzera centrale e orientale. Fino a 80 millimetri di pioggia dovrebbero scendere entro la mezzanotte nel Ticino occidentale.

Nel Cantone, dove tra sabato mattina e lunedì mattina sono caduti fino a 360 mm di pioggia, la maggior parte delle precipitazioni dovrebbe cessare in serata. Martedì continuerà a piovere a nord delle Alpi.

«In giornata il maltempo dovrebbe colpire ancora in mattinata il Locarnese per poi spostarsi verso ovest, in direzione del Piemonte. Prevediamo che le precipitazioni si esauriranno quasi completamente entro la serata odierna», ha confermato Della Bruna alla RSI.

Il limite delle nevicate si abbasserà tra i 2000 e i 2500 metri di altitudine.

Resta l'allerta piogge di grado 3

MeteoSvizzera segnala un'allerta piogge di grado 3, quindi con pericolo marcato, fino a oggi, lunedì, alle 18.00. Resta quindi possibile l'aumento del livello di ruscelli di solito asciutti e ci sono rischi di allagamenti locali e frane.

Si consiglia quindi sempre di non posizionarsi vicino a ruscelli, laghi, fiumi o pendii ripidi, ma soprattutto dei ruscelli di montagna dove c'è il rischio di colate detritiche, e si raccomanda di seguire possibili avvisi di piena dell'UFAM.

Val Malvaglia e Val Pontrinone ancora isolate

In Valle di Blenio e Riviera, ricorda la RSI, la situazione resta preoccupante. La Val Malvaglia e la Val Pontrinone sono ancora isolate.

Corrado Grassi, comandante dei pompieri di Biasca, ha spiegato all'emittente di Comano che «chi doveva scendere a valle probabilmente è riuscito a farlo tramite la funivia. In giornata si valuteranno eventuali altri opzioni».

Via Suisse ha segnalato vari disagi dovuti al maltempo nell'area di Biasca ma anche in alcune aree dell'Alto Malcantone e del Luganese.

Ieri, domenica, MeteoSvizzera aveva condiviso un impressionante video dello stato della cascata di Santa Petronilla a Biasca:

Impressionante video della cascata di Santa Petronilla a Biasca questa mattina attorno alle ore 8:00. https://t.co/mrN2wchKnQ — MeteoSvizzera (@MeteoSvizzera) August 27, 2023

Calo drastico delle temperature

Insieme all'arrivo della pioggia, le temperature sono calate drasticamente: MeteoSvizzera prevede per oggi, lunedì, una massima di 19 gradi.

Da martedì fino a venerdì la massima dovrebbe essere attorno ai 24 gradi. Sabato si passerà a 25 gradi e domenica si tornerà a temperature più alte, con 27 gradi possibili.

Potete consultare rapidamente le previsioni meteo per i prossimi giorni sulla nostra pagina specifica