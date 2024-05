Bren Orton è un famoso kayakista: durante le sue escursioni selvagge si tuffa da molte cascate. Ma il 29enne è scomparso nelle acque della Melezza, nelle Centovalli. Non si hanno più sue notizie da giovedì. La sua audacia è stata la sua rovina?

vab Vanessa Büchel

Hai fretta? blue News riassume per te Il noto kayaker britannico Bren Orton è scomparso da giovedì 16 maggio mentre cavalcava il fiume Melezza in Ticino.

Il suo kayak è stato ritrovato, ma del 29enne non c'è ancora traccia.

La sua famiglia teme il peggio. Mostra di più

Il kayakista britannico da record Bren Orton è scomparso da giovedì, intorno alle 14.45, quando ha avuto un incidente nelle acque della Melezza, nelle Centovalli, all'altezza di Palagnedra.

Da allora i soccorritori e i parenti sono alla ricerca dell'atleta. Due membri della squadra di ricerca sono arrivati addirittura dall'America.

Come ha annunciato venerdì su Facebook il suo sponsor Pyranha, il 29enne era in viaggio con altre persone: «Durante un'escursione in kayak con un gruppo sul fiume Melezza, in Svizzera, Bren è rimasto coinvolto in una turbolenza e non è tornato in superficie. Le autorità e gli amici continuano a cercare senza sosta e al momento Bren è considerato disperso».

Di Orton non c'è ancora traccia. Finora è stato ritrovato solo il suo kayak.

Il britannico ha oltre 55.000 follower su Instagram che seguono i suoi temerari tour. Il kayaker pagaia attraverso i fiumi di tutto il mondo e ha stabilito un record: nel 2018 si è buttato da una cascata alta 39 metri in Messico.

Orton ora guadagna abbastanza per vivere esclusivamente di questo sport.

«Le cose non sembrano positive»

La ricerca instancabile del kayaker scomparso continua, ma più passa il tempo e più la speranza si affievolisce: Stuart Kirkham, zio di Orton, ha dichiarato al «Daily Mail» che la famiglia teme il peggio, ma spera ancora nel meglio.

«Le ricerche sono ancora in corso, ma purtroppo non è stato trovato», ha dichiarato lo zio dello scomparso. Kirkham ha aggiunto: «Le cose non sembrano positive. Una squadra di 15 kayakisti lo sta cercando».