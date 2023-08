La troppa pioggia manda in tilt gli acquedotti ticinesi (immagine illustrativa). Ti-Press

L'approvvigionamento idrico dopo il maltempo non è ancora superato.

Nel pomeriggio di mercoledì il comune di Acquarossa ha infatti comunicato che l'acqua erogata nelle frazioni di Leontica e Ponto Valentino non è potabile fino a nuovo avviso. L'acqua corrente non può essere bevuta e il suo utilizzo senza limitazioni può avvenire solo previa bollitura per almeno 5 minuti.

L'acqua è invece nuovamente potabile nei quartieri di Moleno e Preonzo. Lo ha annunicato l'Azienda multiservizi di Bellinzona, che lunedì mattina aveva messo in guardia gli utenti a causa dei problemi causati alla rete di distribuzione dalle forti piogge.

Anche a Bodio è stata revocata l'allerta di non potabilità dell'acqua.

Swisstxt / red