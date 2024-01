Foto d'archivio. Ti press

Dovrà rimanere in carcere almeno per due mesi il 32enne eritreo che a Chiasso, nella notte tra sabato e domenica, ha ferito alla testa la compagna di 35 anni.

Lo ha stabilito martedì il giudice dei provvedimenti coercitivi. Per colpire la vittima l’uomo avrebbe utilizzato un peso da palestra. Così, almeno, ha dichiarato: l'oggetto non è stato trovato, ricorda la RSI.

Era circa la 1.30 quando, in via Bossi, è scoppiato il litigio tra i due. Nell’appartamento erano presenti i loro due bambini, che il 32enne ha poi deciso di portare con sé fuggendo in auto oltre San Gottardo, dove è stato fermato qualche ora più tardi.

I reati ipotizzati nei suoi confronti sono quelli di tentato omicidio e lesioni gravi.

Swisstxt / Red