Dopo l'esperienza pandemia ora si vuole evitare il più possibile ogni tipo di contagio virale

Aumentano i casi di Covid nelle case anziani in Ticino. Nessun allarmismo, ma l’invito – anche con lievi sintomi influenzali – è quello di evitare le visite o indossare la mascherina.

Dopo l’esperienza pandemica ora si vuole evitare il più possibile ogni tipo di contagio virale. Per questa ragione i vaccini anti-Covid somministrati a novembre sono stati 3’100.

Non sono quindi previste restrizioni particolari a visite o abbracci, ma quale ulteriore misura potrebbe tornare l’obbligo delle mascherine sia per il personale medico, sia per i visitatori. Una prima indicazione potrebbe arrivare già giovedì prossimo, dopo la riunione della cellula sanitaria.

