Tre morti e un disperso in alta Valle Maggia, che rimane isolata. Il video è della colata in Val Bavona è impressionante

30.06.2024

Lo scoscendimento che ha fatto tre morti è avvenuto in zona Fontana. Una persona risulta ancora dispersa in Val Lavizzara. Evacuazione disposta in zona fiume a Prato Sornico. La caduta di una grossa pianta in zona Ponte Oscuro isola anche l'alta Valle Onsernone. In supporto anche elicotteri Super Puma dell'Esercito.

Si è rivelato severo in alta Vallemaggia e in alta Valle Onsernone l’impatto delle forti precipitazioni arrivate nella notte fra sabato e domenica. Il flusso del fiume Maggia è passato dai 25 metri cubi al secondo a ben 2’000.

È stata segnalata un'importante frana in zona Fontana, in Valle Bavona, che ha ucciso almeno tre persone, le cui salme sono state recuperate dai soccorritori della Rega. La loro identificazione, come comunica la polizia cantonale, è in corso.

Sono inoltre attive le ricerche di una quarta persona, che manca all'appello in un'altra valle laterale della Vallemaggia, la Val Lavizzara.

Il ponte di Visletto a Cevio, come comunica la Polizia cantonale, è stato spazzato via dall'acqua ed è quindi al momento interrotta la comunicazione fra la Bassa e l’Alta Valle.

È intanto terminata l'evacuazione via elicottero della colonia estiva presente a Mogno mentre a Peccia, dove, per ora, non si hanno notizie di problematiche particolari, si trovano ancora circa 300 persone presenti per il locale torneo di calcio.

Per queste ultime verrà attivata l'evacuazione appena possibile con l'ausilio di elicotteri. La polizia rinnova, per facilitare le operazioni di soccorso, l'invito alla popolazione a ridurre al minimo gli spostamenti e a non recarsi nei luoghi colpiti dal maltempo.

Inoltre risulta divelta anche la passerella che porta ai Ronchini di Aurigeno.

Da rilevare che nella notte era stata diramata, attraverso il portale Alertswiss, la disposizione di evacuare le case nella zona fiume a Prato Sornico. Alla popolazione interessata è stato richiesto di non scendere negli scantinati e nelle autorimesse sotterranee, e di non avvicinarsi ai corsi d’acqua in piena visto il rischio di essere travolti da onde improvvise o dal crollo di argini.

La pista di ghiaccio di Prato Sornico stata parzialmente distrutta dall'acqua del fiume, uscito dagli argini.

La polizia comunica anche che le valli Bavona, Lavizzara e di Campo non sono quindi raggiungibili via terra. Sono inoltre stati evacuati i campeggi presenti lungo il fiume Maggia. Nella zona maggiormente colpita le comunicazioni e l'elettricità sono interrotte.

Nella zona a partire da Cevio, Val Rovana, Val Bavona e Val Lavizzara, inoltre, non è attualmente possibile l’erogazione di acqua potabile. Non va quindi bevuta l’acqua dai rubinetti: essa deve essere fatta bollire prima di berla o utilizzarla per cucinare.

Isolata anche l'Alta valle Onsernone

Forti danni, con alberi sradicati e massi caduti sulla strada, si sono registrati anche in Valle Onsernone, che è in parte isolata. Un grosso albero è caduto in zona Ponte Oscuro, che divide la bassa dalla parte della valle che porta a Spruga.

La via dovrebbe rimanere chiusa fino in serata.

Nella Mesolcina colpita dall’alluvione del 21 giugno sgomberi precauzionali sono stati disposti ieri nella frazione Piani di Verdabbio di Grono e a Lostallo in località Arabella.

Impiegati elicotteri Super Puma dell'Esercito

Anche l'esercito scende in campo per sostenere il Ticino e il Vallese, fortemente colpiti dalle intemperie delle ultime ore. Elicotteri Super Puma delle forze armate svizzere vengono impiegati nelle zone interessate dal maltempo.

Lo ha comunicato oggi il Dipartimento della difesa sul social media X, non specificando quanti elicotteri saranno usati. Ulteriori risorse verranno messe a disposizione su richiesta dei cantoni, viene precisato nel post.

Attivo un call center per fornire informazioni per supportare eventuali ricerche di dispersi

La Polizia cantonale comunica che è attivo un call center presso la Centrale comune d'allarme (CECAL). Il numero di chiamata è: 0840 112 117.

Lo scopo della linea dedicata è quello di assumere informazioni da parenti/amici che segnalano la presenza di conoscenti nella zona toccata dal maltempo. Questo per fornire informazioni utili per supportare eventuali ricerche.

Si invita a non sovraccaricare le linee del call center, della CECAL nonché dei numeri di urgenza per richieste generiche sull'accaduto.

La situazione sul fronte dell'elettricità

La Società Elettrica Sopracenerina ha reso noto che a causa del maltempo manca l’energia elettrica da Visletto a fondo Vallemaggia, da Brione Versasca fino a Sonogno, nella Valle di Vergeletto e nella zona di Intragna Calezzo.

I tecnici sono già sul terreno per ripristinare l’erogazione, ma al momento non è dato sapere quando riusciranno a riparare i danni.

Per domande o notifiche di altri guasti è attivo il numero telefonico 0800 138 138.

Diverse inondazioni in Vallese

Nella Svizzera romanda, dopo l’allerta diramata ieri da diversi cantoni, si registrano oggi diverse inondazioni in Vallese. Evacuazioni sono in corso e l’autostrada A9 è ora parzialmente bloccata.

Le intense precipitazioni hanno determinato un rapido aumento aumento del livello del Rodano. Viene quindi raccomandato di evitare qualsiasi spostamento non urgente nella piana e di non avvicinarsi alle rive del fiume.

Il passo del Sempione, comunica l’USTRA, è stato chiuso al traffico fino a nuovo avviso, a seguito di una colata detritica che si è riversata sulla strada all’altezza della galleria Engi.

Fra il Vallese e il Ticino uno smottamento ha infine determinato la chiusura del passo della Novena. La circolazione è interrotta nei due sensi fino a nuovo avviso.