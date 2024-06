«Questa cascata può gonfiarsi molte volte quando piove, ma venerdì verso le 20 ci siamo accorti che questa volta era tutto ancora più violento»: le Cascate del Groven a Cabbiolo nel Grigioni venerdì sera. Una lettrice di blue News

È stato di emergenza in Mesolcina: il paese di Cabbiolo (GR) è rimasto isolato dopo diversi smottamenti. Le masse d'acqua imperversano anche nello stesso villaggio grigionese: ecco la testimonianza di una lettrice di blue News intrappolata.

La redazione di blue News Stefan Ryser

Hai fretta? blue News riassume per te I forti temporali hanno colpito la valle della Mesolcina, nel sud dei Grigioni.

Oltre alla frazione di Sorte, distrutta dalle inondazioni e dalle cadute di massi, è stato colpito anche il villaggio di Cabbiolo.

La lettrice di blue News M. R.* e i suoi amici alloggiano in una casa vicino a una cascata, dove grazie all'impegno delle forze di sicurezza è stato evitato un disastro ancora più grave.

Ma, anche alcune zone di Cabbiolo sono state devastate: l'acqua è arrivata in punti della montagna dove non era mai giunta prima.

La solidarietà tra i residenti è enorme. Mostra di più

«Noi - diversi amici - siamo in un rustico praticamente sotto la cascata del Groven. Si può gonfiare molte volte quando piove, ma venerdì verso le 20 ci siamo accorti che questa volta tutto era ancora più violento: le onde di pressione dell'acqua hanno fatto tremare tutta la casa, non ho mai provato nulla di simile».

E poi l'acqua è scesa per tutta la larghezza del pendio in punti dove, secondo i cabbiolesi, non era mai arrivata prima: in alcune zone del paese si sono allagate le cantine. «Molti anni fa, c'è stata un'enorme colata detritica sopra la cascata che è arrivata fino a casa nostra. In seguito sono state costruite delle dighe vicino al torrente, che fortunatamente hanno retto.»

«I soccorritori hanno rischiato la vita»

La solidarietà dei residenti è infinita, tutti si aiutano a vicenda e i soccorritori hanno rischiato la propria vita: in poco tempo, due uomini con gli escavatori erano a un ponticello vicino al letto del torrente per rimuovere le macerie e il legno alluvionale.

«Anche i vigili del fuoco sono arrivati rapidamente e ci hanno informato: abbiamo dovuto passare la notte al piano superiore e abbiamo saputo che Cabbiolo era completamente isolata dall'ambiente. Da sabato mattina abbiamo di nuovo l'elettricità e l'acqua, ma quest'ultima è contaminata e verrà staccata durante la notte.»

«Oggi, domenica mattina, non è ancora chiaro quando potremo lasciare il villaggio. Ma tutto ciò che conta al momento è che siamo tutti sani e salvi e speriamo che nessun'altro si faccia male».

*Nome noto alla redazione.