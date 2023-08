La scientifica sul luogo del delitto nel 2019 Ti-Press

Il Tribunale federale conferma i 18 anni e 6 mesi inflitti al tedesco che uccise una giovane britannica in un albergo del Locarnese. Lo riferisce la RSI.

È definitiva la condanna del tedesco, oggi 34enne, che uccise, soffocandola, una 22enne britannica in una camera dell'hotel La Palma au Lac di Muralto nel 2019. Non fu quindi la tragica conclusione di un gioco erotico come sostenuto dall'accusato, ma un omicidio intenzionale.

La coppia, giova ricordarlo, nell'aprile 2019 aveva avuto una discussione poiché il condannato, indebitato, aveva saldato delle transazioni con la carta di credito della ragazza. Vicini di camera in albergo avevano sentito la lite.

Il Tribunale federale – in una sentenza pubblicata giovedì – respinge infatti l'ultimo ricorso dell'uomo e conferma così la pena di 18 anni e 6 mesi inflitta in appello lo scorso novembre, a cui si aggiungono 14 anni di espulsione dalla Svizzera.

Secondo la prima corte di diritto penale, la giustizia ticinese ha motivato con cura il suo verdetto.

Al contrario l'imputato, invece di contestare queste conclusioni, si è essenzialmente limitato a esporre la propria versione dei fatti. Un modo di procedere non autorizzato, secondo i giudici di Mon Repos, che su numerosi punti non sono nemmeno entrati in materia.

Diventa definitiva anche una seconda condanna a carico dell'uomo per dei fatti del 2018, quando - con un altra persona - si era reso protagonista di un pestaggio nei bagni di un bar.

Swisstxt / SDA