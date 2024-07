Maltempo in Ticino e Varesotto il venerdì 12 luglio. Il Ticino è colpito da forti temporali, maltempo e disagi. Immagine: © Ti-Press / Ti-Press Lcaduta di alberi sotto il peso della pioggia e del vento sulla strada cantonale che da San Pietro di Stabio porta al confine italosvizzero di Clivio. Immagine: © Ti-Press Il maltempo si abbatte anche sul Varesotto. Immagine: sda/archivio Forti temporali su parte del Ticino. Immagine: sda/archivio. Maltempo in Ticino e Varesotto il venerdì 12 luglio. Il Ticino è colpito da forti temporali, maltempo e disagi. Immagine: © Ti-Press / Ti-Press Lcaduta di alberi sotto il peso della pioggia e del vento sulla strada cantonale che da San Pietro di Stabio porta al confine italosvizzero di Clivio. Immagine: © Ti-Press Il maltempo si abbatte anche sul Varesotto. Immagine: sda/archivio Forti temporali su parte del Ticino. Immagine: sda/archivio.

Sarà un venerdì con temporali violenti ma transitori sulla Svizzera italiana. La prima cellula temporalesca ha colpito il Mendrisiotto, dove i pompieri sono stati molto sollecitati. Nubifragio pure sul Varesotto, con grandine in alcune zone. Molte le strade e le linee ferroviarie chiuse.

Swisstxt / pab Paolo Beretta

Hai fretta? blue News riassume per te Al Sud delle Alpi ci si aspettano diverse cellule temporalesche violente durante tutta la giornata di venerdì, fino a notte inoltrata.

Questi fenomeni sono passeggeri e non stazionari come quelli che hanno seminato morte e distruzione in Mesolcina e Alta Vallemaggia.

L'allerta di grado 4 (su 5) rimane in vigore per tutto il Ticino.

La prima cellula ha colpito il Mendrisiotto, con raffiche do vento di oltre 100km/h.

I pompieri del Medrisiotto hanno compiuto 35 interventi. In 20 minuti si sono toccati i 30mm di acqua

La linea ferroviaria che collega Stabio e Varese è interrotta. Per l'aeroporto di Malpensa ci sono dei bus sostitutivi.

Diverse strade chiuse nel Varesotto, così come molte linee ferroviarie.

Un ferito a causa del nubifragio sull'autostrada A4 Milano-Torino.

Nel Varesotto 40 interventi già effettuati da parte delle squadre di soccorso, una sessantina sono ancora in corso. Mostra di più

L'allerta di MeteoSvozzera di grado 4 (su 5) per forti piogge e temporali per tutto il Ticino, la Mesolcina e la Bregaglia ha trovato conferma già nelle prime ore di venerdì.

Una prima linea temporalesca violenta infatti ha già attraversato la Svizzera italiana, con le prime abbondanti precipitazioni.

Il passaggio di questi fenomeni si prolungherà fino nella notte su sabato. Quella di venerdì, oggi, al Sud delle Alpi, sarà quindi una giornata con di diverse cellule temporalesche transitorie e, per fortuna, non stazionarie, come quelle che hanno devastato la Mesolcina due settimane fa, l'Alta Vallemaggia lo scorso fine settimana e pochi giorni fa il Mendrisiotto.

Detto altrimenti queste forti piogge e intensi temporali attraverseranno con violenza la regione, ma in breve tempo.

Colpito per primo il Mendrisiotto

La prima linea temporalesca ha sfogato la sua forza su tutto il Ticino, in particolare sul Mendriosotto con precipitazioni abbondanti e raffiche di vento che hanno raggiunto perfino i 100 km/h. La massima è stata registrata sul Monte Generoso con circa 115 km/h.

Il temporale ha inoltre danneggiato ponti e moli sul Ceresio. A Lugano e Morcote alcune barche ormeggiate sono affondate. In Val Mara due squadre di pompieri sono intervenute per liberare carreggiate. Al momento non si registrano feriti.

Nel Mendrisiotto i pompieri hanno compiuto 35 interventi. In 20 minuti si sono toccati i 30mm di acqua, come confermato da Locarno Monti.

Il violento temporale transitato all'alba sul Ticino, con raffiche di vento di oltre 100 km/h sul Sottoceneri, visto dal satellite Meteosat: "sandwich" dei canali visibile e infrarosso. La parte superiore della nube ha un diametro di quasi 200 km. pic.twitter.com/B03ciqbOvQ — MeteoSvizzera (@MeteoSvizzera) July 12, 2024

La forza dell’aria ha sradicato, rotto e divelto numerosi alberi. Diversi gli interventi della polizia cantonale e del corpo dei pompieri di diversi comuni.

Caduta di alberi sotto il peso della pioggia e del vento sulla strada cantonale che da San Pietro di Stabio porta al confine italosvizzero di Clivio. © Ti-Press

Il distretto di Mendrisio è stato colpito inoltre da puntuali blackout. Sulla regione la pioggia è caduta intensamente.

Il passaggio della prima linea temporalesca della giornata ha causato raffiche di vento nel Mendrisiotto oltre i 100 km/h. L'intensità del temporale è stata confermata anche dalle decine di segnalazioni che gli utenti dell'App di MeteoSvizzera hanno inviato (grazie mille!). pic.twitter.com/vVowBbXESR — MeteoSvizzera (@MeteoSvizzera) July 12, 2024

Una grossa cellula nel pomeriggio e un'altra la sera

A livello regionale, MeteoSvizzera segnala un livello di pericolo forte (4 su 5) su tutto il Sopraceneri fino a notte inoltrata. Per le prossime ore si segnala invece un’ allerta di grado 3 (pericolo marcato) sul Sottoceneri e sulla Bregaglia.

Stando al radar delle precipitazioni consultabile gratuitamente sul sito di Locarno Monti una cellula di grosse dimensioni è prevista per il primo pomeriggio. Una terza, di dimensioni simili, si attende invece per la serata.

Il pericolo di temporali rimane, giova ricordarlo, marcato su tutta la Svizzera, eccetto nell’alto Vallese e nella parte più occidentale dei Grigioni, dove invece il rischio è nullo.

Il pericolo di temporali previsto per venerdì 12 luglio 2024 in Svizzera. Screenshot MeteoSvizzera.

La linea ferroviaria che collega Stabio e Varese è momentaneamente interrotta a causa del maltempo fino a tempo indeterminato.

Si stima di risolvere il disagio in giornata. Lo ha confermato un portavoce del TILO. Per raggiungere l'aeroporto di Malpensa sono stati organizzati dei bus sostitutivi.

Sabato si avrà il passaggio a tempo in prevalenza soleggiato. Nel corso della giornata ci sarà, stando a MeteoSvizzera, lo sviluppo di cumuli e nel pomeriggio qualche rovescio o temporale isolato, specie nelle Alpi, sarà possibile.

Il maltempo colpisce anche il Varesotto

Nubifragio all'alba di oggi, venerdì, anche sul Varesotto con forte vento e grandine in alcune zone della provincia.

Chiuse alcune strade a causa della caduta di alberi. Il traffico è difficoltoso lungo la strada tra Mornago (Varese) e Besnate e alberi sono caduti anche sulla strada provinciale tra Daverio e Azzate.

A Varese numerose vie chiuse al traffico per allagamenti e sempre a causa della caduta di alberi.

Lungo la superstrada per Malpensa un'auto si è ribaltata, a causa dell'asfalto reso scivoloso dalla pioggia, all'altezza del Terminal 2 in direzione dell'autostrada A4 Milano-Torino. Ferito in modo non grave un 48enne.

L'Anas – società che gestisce la rete stradale in Italia – ha comunicato l'istituzione di viabilità alternativa deviata sullo svincolo del Terminal 2 con rientro sulla Statale 336.

l maltempo ha causato disagi anche alla circolazione ferroviaria. Finora sono stati effettuati una quarantina di interventi da parte delle squadre di soccorso, mentre una sessantina di richieste sono ancora in corso o in attesa di essere soddisfatte.

Per far fronte a questa situazione di emergenza, sono state inviate squadre aggiuntive dal comando di Milano per supportare gli interventi. A Varese in viale Borri un albero caduto ha schiacciato un'auto posteggiata lungo la strada.

Molte linee ferroviarie bloccate

Sui binari non va meglio. Sulla Luino-Gallarate-Milano rami caduti sui binari hanno danneggiato l'infrastruttura tra le stazioni di Ternate-Varano Borghi e Mornago Cimbro, impedendo la circolazione dei treni rimasta sospesa.

Sulla Malpensa-Varese-Mendrisio-Como il maltempo ha danneggiato l'infrastruttura ferroviaria fra Varese e Induno Olona causando ritardi fino a 60 minuti e variazioni di percorso con bus sostitutivi; idem sulla Porto Ceresio-Varese-Gallarate-Milano.

Sulla Laveno-Varese-Saronno-Milano danni tra le stazioni di Varese Nord e Malnate con la copertura di un edificio che è andata a invadere la massicciata all'altezza di via Tonale a Varese. Tecnici al lavoro e ritardi sino a 30 minuti.